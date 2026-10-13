Por: El Espectador

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Mañana, 14 de octubre, se llevarán a cabo manifestaciones del paro nacional, promovidas por varias organizaciones en Colombia. Entre ellas destaca la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el gremio sindical de los educadores, que convocó a sus afiliados para unirse a estas movilizaciones. Esta convocatoria plantea preguntas e incertidumbres sobre cómo se desarrollarán las actividades académicas en las instituciones educativas y la asistencia de los estudiantes durante esa jornada.

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Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Bogotá comunicó que las actividades escolares en los colegios públicos de la ciudad transcurrirán con normalidad el 14 de octubre. Asimismo, el Ministerio de Educación de Colombia publicó una circular durante los días previos con instrucciones claras sobre la forma en que se podrá recuperar el tiempo académico perdido debido al paro. Según el Ministerio de Educación, las orientaciones buscan conciliar el derecho a la protesta de los educadores con la responsabilidad estatal de garantizar el acceso continuo a la educación, considerado además como un servicio público de función social esencial. La circular cita el artículo 44 de la Constitución Política, donde se establecen como prevalentes los derechos de los niños y niñas, y el artículo 67 que reconoce la educación como un derecho fundamental.

Sin embargo, Fecode expresó su desacuerdo con esa circular y exigió mayores precisiones sobre sus alcances, argumentando que podría restringir la legítima participación de los docentes en las protestas. En su comunicado, el sindicato manifestó una “enérgica protesta” ante la Circular 051 —emitida el 9 de octubre de 2026 por el Ministerio de Educación—, pues teme que se utilice la obligación de garantizar la continuidad del servicio educativo como un fundamento para condicionar el ejercicio de la protesta social y los derechos sindicales. Un punto de particular debate es el relacionado con el pago de salarios: la circular del Ministerio de Educación señala que la remuneración depende de actividades efectivamente realizadas y justificación de ausencias, lo que ha sido interpretado por Fecode como una posible amenaza a las garantías laborales de los educadores.

Pese a sus reparos, Fecode resaltó que comparte la obligación de reponer el tiempo académico perdido y aseguró el cumplimiento de las tareas curriculares restantes en el calendario educativo. Aun así, rechaza que se utilicen estos argumentos para deslegitimar o condicionar su derecho a la protesta. Mientras tanto, la federación reclama que el Ministerio de Educación aclare el alcance de la circular y que dicha directriz no obstaculice la participación en las movilizaciones. Los docentes que decidan apoyar el paro deberán presentar y desarrollar planes de recuperación que garanticen el cubrimiento de los contenidos académicos, sin perjudicar el calendario o el tiempo de clase para los estudiantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Los colegios públicos en Bogotá tendrán clases normales durante el paro nacional del 14 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Bogotá, las clases en los colegios públicos de la ciudad se desarrollarán normalmente el 14 de octubre, a pesar de la convocatoria al paro nacional liderado por Fecode. Las directrices oficiales indican que no habrá suspensión generalizada de actividades académicas.

¿Qué establece la Circular 051 del Ministerio de Educación sobre la recuperación de clases y el derecho a la protesta?

La Circular 051 del Ministerio de Educación señala que se deben armonizar el derecho a la educación y el derecho a la protesta, estableciendo planes para recuperar el tiempo de clases perdido durante las manifestaciones. Además, aclara que el salario solo se reconocerá por actividades efectivamente prestadas y que las ausencias deben justificarse, lo que fue motivo de rechazo y llamado a aclarar por parte de Fecode.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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