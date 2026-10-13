Por: El Espectador

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Gobierno instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) durante la primera jornada de protestas de la oposición en la actual administración. Esta decisión fue divulgada en medio de la alocución presidencial del lunes, donde el presidente Abelardo de la Espriella comunicó que, aunque reconoce y acepta el derecho a la protesta social pacífica, no permitirá lo que calificó como “caos” ni los bloqueos a servicios esenciales. De acuerdo con lo expuesto en El Espectador, la jornada de movilizaciones congregará a diferentes sectores políticos contrarios al gobierno en puntos clave de las principales ciudades del país, con la presencia de los líderes más relevantes en la capital.

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Esta movilización es especialmente significativa por varias razones. Marca el debut de Gustavo Petro como expresidente y líder declarado de la oposición, y representa también la primera aplicación del nuevo decreto que regula la protesta social en Colombia bajo la administración de De la Espriella. De acuerdo con la información, dicha normativa establece que la Policía debe ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes. Además, permite que el diálogo se mantenga incluso si la Fuerza Pública se ve obligada a intervenir en casos donde surjan disturbios.

Lara enfatizó que, para el gobierno, uno de los temas más sensibles es la posibilidad de bloqueos y movilizaciones en el suroccidente del país. Aunque reiteró que existirán todas las garantías para la protesta social convocada para el 14 de octubre, el ministro calificó la convocatoria como un “paro que solo busca engañar al pueblo”.

El nuevo decreto detalla que si se presentan actos de violencia durante la manifestación —como el uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos, artefactos incendiarios, retención forzada de personas o agresiones a terceros no participantes, funcionarios públicos, personal uniformado, misiones médicas o periodísticas—, la Policía podrá usar la fuerza, priorizando siempre el diálogo y la mediación, pero sin que esto condicione o suspenda las intervenciones individuales contra quienes cometan actos violentos.

Por último, el presidente De la Espriella recalcó que no tolerará manifestaciones violentas ni la afectación de servicios esenciales. En ese sentido, la cartera de Lara criticó el decreto anterior por carecer de criterios claros sobre la continuidad de servicios vitales y la respuesta de la autoridad ante bloqueos que comprometieran la atención en salud, el paso de misiones médicas o la infraestructura de abastecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice el nuevo decreto sobre el uso de la fuerza en protestas sociales en Colombia?

El nuevo decreto establece que la Policía podrá intervenir usando la fuerza únicamente en situaciones específicas, como el porte de armas, uso de explosivos, retención de personas o agresión a personal no participante, funcionarios, misiones médicas y periodísticas. La normativa prioriza el diálogo y la mediación, pero deja claro que no se tratarán como condición previa para intervenir individualmente contra quienes incurran en actos violentos.

¿Cómo se protegerán los servicios esenciales durante las protestas en Colombia según el gobierno actual?

De acuerdo con el ministro Rodrigo Lara y el presidente Abelardo de la Espriella, el gobierno garantizará que no haya bloqueos a los servicios esenciales durante las protestas. Si bien se respeta la protesta social pacífica, las autoridades actuarán conforme al nuevo decreto para evitar la suspensión de servicios como salud, infraestructura de abastecimiento y el desarrollo de misiones médicas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.