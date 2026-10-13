Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La mañana de este martes 13 de octubre fue escenario de un movimiento significativo en el ámbito judicial y político del país. Alejandro Carranza, abogado del expresidente Gustavo Petro, presentó una denuncia penal ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dirigida contra Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil. De acuerdo con la información disponible en El Espectador, la acción judicial se fundamenta en presuntas irregularidades y fraude relacionados con los resultados electorales.

Sigue a PULZO en Discover

La denuncia, que consta de 44 páginas, expone una serie de cargos graves contra el registrador Penagos. Según lo consignado en el documento, se le acusa de prevaricato por omisión —es decir, por no actuar conforme a la ley cuando tenía la obligación de hacerlo—, así como de falsedad ideológica en documento público, lo que implica alterar la verdad en el contenido de un acto oficial. Además, se le señala por la destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de resultados electorales, perturbación del certamen democrático y favorecimiento de voto fraudulento. A estos presuntos delitos se suman el acceso abusivo a un sistema informático y el daño informático, lo que sugiere acciones vinculadas a la manipulación o afectación de los sistemas digitales empleados en el proceso electoral.

Esta denuncia se convierte en un hecho relevante no solo por la gravedad de los delitos señalados, sino también por el contexto político y la sensibilidad del proceso electoral en Colombia. La intervención del abogado de un expresidente y la implicación de la máxima autoridad electoral del país en asuntos de tal calibre refuerzan la importancia de que las autoridades den cuenta de la integridad y transparencia del sistema electoral colombiano. La parte acusadora ha dirigido el caso directamente a la fiscalía general, lo que plantea el inicio de una investigación de alto perfil y mantiene el tema en el foco de la opinión pública. Por ahora, la noticia sigue en desarrollo y se espera mayor claridad sobre el curso que tomará este proceso judicial y sus posibles consecuencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos por los que se denuncia al registrador nacional del Estado Civil?

De acuerdo con El Espectador, la denuncia radicada contra Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil, incluye delitos como prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de resultados electorales, perturbación del certamen democrático, favorecimiento de voto fraudulento, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.

¿Qué significa prevaricato por omisión en el contexto de las elecciones?

Prevaricato por omisión se refiere a la conducta de un funcionario público que, teniendo la obligación de actuar según la ley, decide no hacerlo. En el contexto electoral, esto puede implicar dejar de intervenir o no aplicar procedimientos necesarios para garantizar la transparencia y legalidad de los resultados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.