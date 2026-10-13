Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las recientes declaraciones del exmandatario Gustavo Petro han agitado aún más el entorno político tras el terremoto que golpeó al occidente del país, especialmente en lo referente al papel de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y el caricaturista Matador. De acuerdo con la información de El Nuevo Día, Petro dirigió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella, solicitando explicaciones sobre reuniones que supuestamente ocurrieron en los primeros días luego de la emergencia. Estas reuniones, según el exmandatario, habrían contado con la presencia de Gregory Sheller, Andrés Depew y el embajador de Ecuador, identificado por él como el señor Wong.

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En su publicación, Petro enfatizó que no pretende insultar, pero considera indispensable esclarecer el papel de las personas mencionadas en los tres primeros días tras el desastre. Así mismo, el exmandatario preguntó si otras personas participaban en encuentros privados para coordinar acciones posteriores al sismo, sin dar aviso a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), autoridad encargada de la atención y manejo de emergencias en el país. Es importante señalar, según El Nuevo Día, que estos señalamientos corresponden exclusivamente a los interrogantes planteados por Petro y no constituyen pruebas de irregularidades.

Otro aspecto relevante del mensaje fue la solicitud de Petro para que De la Espriella publique las transacciones relacionadas con el fondo privado que, de acuerdo con él, habría creado su familia con el fin de ayudar a los damnificados. El exmandatario exigió, además, a la Contraloría que prepare un informe y que lo presente en el menor tiempo posible. Estas solicitudes han abierto dudas sobre el origen y destino de los recursos recaudados, aunque Petro insiste en que, hasta no tener documentación de respaldo o reportes oficiales, sus inquietudes deben ser vistas como peticiones de transparencia y no como afirmaciones de mala gestión.

Todo esto ocurre en paralelo a la controversia de Matador y la primera dama Ana Lucía Pineda, pues la fundación asociada a esta última divulgó comunicados aclarando su situación frente a las donaciones, mientras que De La Espriella Lawyers ha anunciado posibles acciones legales contra el caricaturista por sus declaraciones. Por ahora, los planteamientos de Petro y los reclamos de Matador continúan sujetos al pronunciamiento del Gobierno, de los directamente implicados y de los organismos de control.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel tuvo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres después del terremoto?

Según El Nuevo Día, Gustavo Petro puso en duda si la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, responsable de coordinar las acciones tras emergencias en el país, fue informada sobre reuniones donde se planificaron acciones para atender el sismo. Sin pruebas documentales, esto sigue en el terreno de los cuestionamientos, sin detalles adicionales sobre la participación real de la entidad en esos primeros días.

¿Cómo respondió la familia De la Espriella y la fundación de Ana Lucía Pineda a los cuestionamientos sobre las donaciones?

Tal como reportó El Nuevo Día, la fundación vinculada a Ana Lucía Pineda respondió mediante un comunicado sobre su papel en la recolección de donaciones para los afectados. Al mismo tiempo, De La Espriella Lawyers, el despacho familiar, expresó intención de presentar acciones legales contra Matador por sus comentarios, defendiendo así la transparencia de su gestión.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.