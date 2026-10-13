Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo, siguiendo la postura del gobierno de Abelardo de la Espriella frente a la crisis fiscal atribuida a la administración anterior de Gustavo Petro, anunció una significativa reducción de gastos en su oficina. Según Restrepo, durante los dos primeros meses de gestión se redujo en 73 % el gasto en personal en la Vicepresidencia. Además, destacó que las contrataciones con personas jurídicas cayeron 98 %. Estas acciones, según palabras del propio vicepresidente citadas por El Espectador, representan “mil millones mes de disminución del gasto público”.

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No obstante, Restrepo no especificó el monto exacto de la reducción en las contrataciones con personas jurídicas, pero insistió en que este tipo de medidas son, en sus palabras, “el único camino para que Colombia reduzca su déficit fiscal”. El enfoque en la reducción del tamaño del Estado no es nuevo. Desde la campaña, De la Espriella advertía que el Estado debía recortarse a sus “justas proporciones” para enfrentar el déficit fiscal.

Sin embargo, en el primer proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 que presenta el gobierno De la Espriella, se observa una paradoja: se propone un incremento del 14 % frente al último presupuesto del mandato anterior. Un análisis de El Espectador revela que, según lo estimado en el PGN, la nómina del Estado Central alcanzará los 1’143.495 cargos públicos, lo que representaría cerca de COP 124,29 billones, un aumento del 10,3 % respecto a 2026.

Al mismo tiempo, en la Presidencia de la República se plantea una reducción en el presupuesto de COP 10,2 billones a COP 2,3 billones. Además, el ministro de Hacienda Miguel Gómez ha anunciado la presentación de una “ley de ajuste fiscal” que pretende reducir el gasto en unos COP 40 billones. Estas medidas de austeridad tienen efectos colaterales: la desvinculación masiva de contratistas denunciada por exfuncionarios del gobierno anterior, el crecimiento de un fondo para indemnizaciones y la sobrecarga funcional en algunas áreas.

El presidente Abelardo de la Espriella, por su parte, ha defendido que “la plata pública es sagrada, le pertenece al pueblo colombiano y tenemos el deber de defenderla a toda costa”. El vicepresidente Restrepo, en diálogo con El Espectador antes de asumir su cargo, señaló que la administración tiene como objetivo abordar procesos de recapacitación laboral y buscar que quienes salgan del Estado encuentren respaldo en el sector privado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos cargos públicos existen en el Estado colombiano según el PGN 2027?

De acuerdo con un análisis de El Espectador sobre el presupuesto general presentado para 2027, en el Estado Central colombiano se estiman 1’143.495 cargos públicos, representando un gasto en nómina cercano a COP 124,29 billones. Esto implica un notable aumento del 10,3 % frente al presupuesto de 2026.

¿Qué significa “reducción de contrataciones con personas jurídicas” en el contexto del gobierno De la Espriella?

La reducción de contrataciones con personas jurídicas, según lo expuesto por el vicepresidente José Manuel Restrepo, consiste en disminuir los acuerdos o contratos con empresas externas o individuos que no hacen parte de la nómina estatal. En su oficina, dicha reducción fue del 98 %, lo cual busca recortar el gasto público y combatir el déficit fiscal.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.