En medio de los movimientos en la economía nacional, el centro comercial Salitre Plaza extiende su programación de Black Friday hasta el próximo 29 de noviembre en Bogotá, integrando estas jornadas comerciales dentro de la celebración de sus 30 años.

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Bajo el formato de Black Days, el complejo del occidente capitalino desarrollará actividades entre el 27 y el 29 de noviembre para facilitar que los hogares adelanten sus compras navideñas.

Durante estas tres jornadas, los establecimientos vinculados aplicarán rebajas de hasta el 60 % en segmentos de alta rotación como moda, belleza, fragancias, cuidado personal, hogar, gastronomía y entretenimiento familiar.

Según las proyecciones operativas del recinto comercial, el gasto promedio por comprador durante este fin de semana alcanzará una cifra cercana a los $350.000 en los distintos locales participantes.

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En detalle, las reducciones de precios alcanzan hasta el 50 % en vestuario, hasta el 60 % en belleza, fragancias y skin care, y hasta el 20 % en artículos de decoración.

Adicionalmente, el sector de alimentos y bebidas contará con tarifas especiales, mientras que este viernes 27 de noviembre el establecimiento ampliará su horario hasta las 11:00 p. m. por Bogotá Despierta.

“Black Friday se ha consolidado como el punto de partida de las compras navideñas y una de las temporadas más relevantes para el comercio. En Salitre Plaza queremos que nuestros visitantes encuentren una oferta diversa de marcas y experiencias que les permita aprovechar esta jornada y anticipar sus compras de fin de año. Este año tiene un significado especial para nosotros porque coincide con la celebración de nuestros 30 años acompañando a las familias bogotanas”, explicó Patricia Urrea, gerente general de Salitre Plaza.

Contexto comercial y agenda de aniversario

El movimiento esperado responde al comportamiento estacional del comercio en la capital, donde el Black Friday inaugura tradicionalmente el ciclo de mayor consumo de cierre de año para los hogares.

Cifras de Fenalco Bogotá-Cundinamarca indican que cerca del 80 % de los comercios se suma a las jornadas promocionales de fin de año, concentrando entre el 15 % y el 25 % de compras navideñas.

En este escenario económico, los centros comerciales operan como polos urbanos que integran comercio minorista, entretenimiento y gastronomía en un mismo espacio para los ciudadanos.

Paralelamente, la agenda de fin de semana incorpora eventos conmemorativos por las tres décadas del recinto en el occidente de Bogotá, incluyendo el Bingo de los 30 años para los asistentes.

Asimismo, los compradores que registren facturas superiores a $400.000 podrán participar en la dinámica “Un minuto para mercar”, diseñada dentro del calendario especial de aniversario del complejo comercial.

De este modo, la extensión del Black Friday hasta el 29 de noviembre articula el dinamismo comercial de temporada con el aniversario número 30 del establecimiento.

¿Quién es el dueño de Salitre Plaza?

Salitre Plaza Centro Comercial no pertenece a un único dueño individual ni a un solo conglomerado privado, pues opera legalmente bajo el régimen de propiedad horizontal en Bogotá hoy.

A diferencia de los centros comerciales de propiedad única administrados por fondos inmobiliarios, este complejo comercial pertenece colectivamente a una copropiedad integrada por los distintos propietarios de sus locales.

Su personería jurídica está constituida formalmente como Salitre Plaza Centro Comercial Propiedad Horizontal, entidad encargada de representar los intereses comunes de los dueños privados y administrar las áreas compartidas.

El desarrollo inmobiliario y la construcción original del proyecto estuvieron a cargo de Ospinas y Compañía, firma colombiana que impulsó este formato comercial en el occidente capitalino.

Inaugurado el 14 de noviembre de 1996 por el entonces alcalde Antanas Mockus, el complejo nació en Ciudad Salitre, sobre la Avenida La Esperanza con carrera 68B.

Bajo el esquema de propiedad horizontal, cada unidad comercial tiene un propietario independiente que participa en la asamblea general de copropietarios para aprobar presupuestos, inversiones y decisiones administrativas.

Dentro de sus 286 establecimientos comerciales destacan marcas minoristas independientes, cadenas nacionales y almacenes ancla de gran superficie, entre los cuales sobresale un punto de venta de Almacenes Éxito.

Asimismo, la gestión operativa, financiera y comercial cotidiana de la copropiedad recae en una administración ejecutiva encabezada actualmente por su gerente general, Patricia Urrea, junto a un consejo administrativo.

Gracias a este modelo asociativo, los ingresos anuales de la copropiedad provienen principalmente de las cuotas de administración pagadas por los propietarios y de la explotación de espacios comunes.

Durante tres décadas de funcionamiento continuo, esta estructura jurídica ha permitido financiar remodelaciones arquitectónicas, modernización tecnológica y proyectos de sostenibilidad energética sin depender de un único accionista mayoritario.

Igualmente, este sistema de gobernanza interna exige la aprobación mayoritaria de la asamblea de copropietarios para ejecutar obras de ampliación, actualizar reglamentos internos o establecer alianzas comerciales estratégicas.

Con más de 1.200 espacios de parqueo y tres niveles comerciales, este emblemático establecimiento capitalino mantiene su valor patrimonial gracias a la inversión conjunta de decenas de copropietarios privados.