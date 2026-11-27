El comercio capitalino vive este viernes 27 de noviembre una intensa jornada de descuentos con la llegada del Black Friday, respaldado activamente por la estrategia Bogotá Despierta.

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Según estimaciones divulgadas en el sitio web de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco), seccional Bogotá-Cundinamarca, el 80 % de los negocios participa hoy.

Además, cuatro de cada cinco establecimientos lanzaron ofertas desde una semana antes, impulsando las compras navideñas y concentrando entre el 15 % y el 25 % del gasto decembrino.

De igual forma, Eugenia Zarama, portavoz de Fenalco, destacó que esta fecha favorece tanto a consumidores que adelantan obsequios económicos como a comerciantes que buscan mejorar sus ingresos.

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En el entorno digital, las compras electrónicas mantienen un avance anual cercano al 20 % durante 2026, registrando en noviembre alzas mensuales superiores al 35 % en el país.

Por consiguiente, sectores como vestuario, calzado, juguetería, turismo y tecnología encabezan el atractivo comercial mediante rebajas que superan el 60 % en múltiples tiendas físicas y virtuales.

Centros comerciales de Bogotá con atención nocturna hoy

Para facilitar las compras nocturnas, Fenalco informó mediante su perfil oficial de Instagram cuáles complejos comerciales ampliaron su atención al público durante esta jornada especial en la ciudad.

En el norte de la capital, el Centro Comercial Santafé, ubicado en la Calle 185 #45-03, opera desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

Asimismo, el Centro Comercial Andino, situado en la Carrera 11 #82-71, atiende compradores entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m. durante toda la jornada.

Por su parte, el Centro Comercial Los Héroes, localizado en la Cra. 19a #78-99, mantiene sus puertas abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Hacia el occidente, Titán Plaza, en la Carrera 72 #80-94, recibe visitantes desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. con diversas promociones activas.

Entretanto, Salitre Plaza, ubicado en la Carrera 68B #24-39 (Avenida La Esperanza con Carrera 68B), brinda atención continua entre las 9:00 a. m. y las 11:00 p. m.

Por otro lado, Gran Estación II, situado en la Av. Carrera 60 #24-09, extiende su funcionamiento desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

En el sector central, el Centro Comercial Galerías, localizado en la Cl. 53b #25-21, presta servicio comercial entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m.

Hacia el sur bogotano, Plaza de las Américas, ubicada en la Cra. 71D #6-94 Sur, abre sus instalaciones desde las 7:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

De igual manera, Gran Plaza Bosa, localizado en la Calle 65 Sur #78H-51, recibe compradores entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m.

Cabe resaltar que esta tradición comercial nacida en Estados Unidos se posicionó en Colombia como una temporada clave para adquirir regalos de fin de año.

De este modo, la capital consolida una amplia oferta comercial nocturna que facilita compras seguras antes de diciembre.

¿Qué es el Black Friday?

El Black Friday o Viernes Negro inaugura oficialmente la temporada de compras navideñas mediante descuentos masivos en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico alrededor del mundo.

Esta jornada comercial ocurre cada año el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, festividad fijada para el cuarto jueves de noviembre.

El término surgió en Filadelfia a principios de la década de 1960, cuando la policía local describió así el denso tráfico vehicular y las multitudes en las calles.

Años más tarde, los comerciantes estadounidenses adoptaron esta expresión para simbolizar el momento contable en que sus balances financieros pasaban de números rojos a negros de ganancia.

Aunque algunos minoristas intentaron rebautizar la fecha como Big Friday durante los años ochenta, el nombre original prevaleció y se expandió globalmente en la década siguiente.

Con el auge de internet en el siglo veintiuno, la jornada impulsó además el Cyber Monday, evento enfocado en ofertas digitales el lunes inmediatamente posterior al fin de semana.

En Colombia, gran parte del comercio adoptó formalmente esta iniciativa en 2014 para dinamizar sus ventas decembrinas mediante rebajas anticipadas en tecnología, moda, calzado, electrodomésticos y turismo.

Actualmente, numerosas marcas extienden sus promociones durante toda la última semana de noviembre, transformando este evento en una campaña extendida que impulsa el consumo antes de diciembre.

De este modo, este fenómeno comercial internacional reconfigura anualmente los hábitos de compra minorista y concentra buena parte de las transacciones navideñas en canales presenciales y virtuales.

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