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A partir del 1 de diciembre de 2026, entrará en vigencia un importante ajuste en el proceso de reclamación de servicios médicos bajo el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Este cambio fue determinado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a través de la Circular Externa 0000016 de 2026. Según la información entregada, la medida está enfocada en las compañías aseguradoras y en las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), con el propósito de optimizar y precisar los trámites relacionados con la cobertura de accidentes de tránsito.

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Es fundamental aclarar que la nueva disposición de la ADRES no afecta ni el valor de la póliza del SOAT, ni los descuentos vigentes, ni los requisitos para la adquisición o renovación del seguro. Tampoco implica que los propietarios de vehículos deban adelantar trámites adicionales ante las aseguradoras. Así, la actualización se limita a la manera en la que aseguradoras e IPS documentan y reportan la utilización de los recursos del SOAT.

Respecto a la cobertura médica, según datos presentados para 2026, el límite general por víctima dentro de la póliza SOAT es de 701,68 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que equivale a 36.749.788 pesos. Sin embargo, existen vehículos que pertenecen a categorías con tarifa diferencial por riesgo; en estos casos, la compañía aseguradora cubre inicialmente hasta 263,13 UVT (13.781.171 pesos). Una vez alcanzado este monto, la ADRES asume el pago de los gastos adicionales hasta completar el máximo de cobertura. Si los gastos exceden el límite general, el exceso será responsabilidad de la Entidad Promotora de Salud (EPS), del régimen especial o de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), en función del caso específico.

El ajuste principal introducido por la Circular 0000016 de 2026 reside en la modificación del Formulario Único de Certificación de Agotamiento de Cobertura de Servicios de Salud (FUCTAS). Se incorpora el campo 15 para certificar el reconocimiento de las 263,13 UVT y se exige la firma digital del representante legal de la aseguradora. Además, la aseguradora tendrá un plazo de 10 días para enviar el formulario electrónicamente a la ADRES. Para las IPS, la medida representa una simplificación, ya que deja de ser obligatorio anexar un certificado adicional. Para los propietarios de vehículos, no hay cambios en la adquisición o renovación del SOAT.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta a las IPS y aseguradoras el cambio en los trámites del SOAT en 2026?

De acuerdo con la Circular 0000016 de 2026, las IPS experimentan una simplificación documental al ya no tener que adjuntar un certificado adicional de cobertura, pues dicha información irá incluida en el FUCTAS. Para las aseguradoras, la exigencia implica adaptar sus procedimientos internos para garantizar la certificación y transmisión electrónica de datos a la ADRES en un plazo máximo de 10 días, incluyendo la firma digital del representante legal.

¿Cuáles son los límites de cobertura que establece el SOAT según la Circular Externa 0000016 de 2026?

Según los datos revelados, el límite general de cobertura médica por víctima en accidentes de tránsito bajo el SOAT es de 701,68 UVT (equivalentes a 36.749.788 pesos para 2026). Para vehículos con tarifa diferencial por riesgo, la aseguradora cubre hasta 263,13 UVT (13.781.171 pesos), y el resto lo asume la ADRES hasta el tope general. Superado ese límite, los costos adicionales recaen en la EPS, régimen especial o ARL, según el caso.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.