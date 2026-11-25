Los trámites relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) tendrán nuevas condiciones en Colombia a partir del 1 de diciembre de 2026. Los cambios, establecidos por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), están dirigidos principalmente a las compañías aseguradoras que presentan reclamaciones por los servicios médicos prestados a víctimas de siniestros viales.

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La modificación quedó consignada en la Circular 0000016 del 10 de noviembre de 2026, documento en el que la entidad definió nuevos requisitos para presentar y validar los soportes relacionados con la atención en salud de las personas involucradas en accidentes de tránsito.

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Aunque las disposiciones están enfocadas en los procedimientos que deben cumplir las aseguradoras ante la Adres, también son relevantes para los conductores, pues buscan mejorar el control de los recursos destinados a cubrir la atención de las víctimas.

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Soat tendrá un nuevo requisito en formulario de las aseguradoras

Uno de los principales ajustes tiene que ver con el Formulario Único de Certificado de Tope de la Aseguradora Soat (Fuctas), documento utilizado para reportar información sobre las reclamaciones por servicios médicos derivados de accidentes de tránsito.

A partir del 1 de diciembre, este soporte deberá incluir la firma del representante legal de la compañía aseguradora para que tenga validez. Según las nuevas condiciones, las aseguradoras tendrán un plazo de 10 días, después del reconocimiento de las 263,13 UVT, para diligenciar el formulario con los requisitos establecidos.

Este valor corresponde al tope de cobertura de las pólizas en los términos señalados por la normativa aplicable y debe quedar acreditado en el documento que se presente ante la Adres.

¿Cómo deberán presentar los documentos ante la Adres?

Otro de los puntos establecidos en la circular es que las compañías aseguradoras deberán transmitir digitalmente el Fuctas. La medida busca garantizar que la información reportada conserve su autenticidad, integridad y trazabilidad.

Con estos ajustes, la Adres pretende hacer más eficientes los procedimientos de reconocimiento, control y pago de las reclamaciones relacionadas con la atención médica de las víctimas de accidentes de tránsito.

Sin embargo, las aseguradoras deberán prestar especial atención a la información que incluyan en los formularios, ya que cualquier inconsistencia puede afectar el avance del trámite.

Errores en los documentos podrían retrasar el pago de reclamaciones

La circular también contempla qué ocurrirá cuando los datos o la información reportada presenten errores. En esos casos, el procedimiento quedará suspendido hasta que la compañía aseguradora realice las correcciones correspondientes y entregue los documentos de manera adecuada.

Esto podría generar demoras en el reconocimiento y pago de las reclamaciones ante la Adres. Por esa razón, las compañías deberán verificar que los soportes estén completos y cumplan con las condiciones exigidas antes de radicarlos.

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Además, mientras se implementa una herramienta tecnológica que permita realizar las correcciones de manera automática, las solicitudes de modificación deberán enviarse por correo electrónico. Estas comunicaciones tendrán que estar acompañadas de los soportes necesarios y de un documento firmado por el representante legal de la aseguradora.

De esta manera, desde diciembre de 2026 comenzarán a aplicarse nuevas condiciones para el manejo documental de las reclamaciones del Soat, con el propósito de fortalecer la verificación de la información y evitar inconsistencias en los recursos destinados a la atención de víctimas de accidentes viales.

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