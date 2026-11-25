Por: VALORA ANALITIK

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Aunque no es economista de profesión, Gerardo Hernández tiene una de las carreras más prominentes de la economía colombiana y ahora suma a su larga trayectoria el título de nuevo presidente del Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país en relevo de María Lorena Gutiérrez.

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Con esta decisión, la Junta Directiva posiciona en su máximo cargo ejecutivo a Hernández, quien desde febrero de 2021 ha venido avanzando en diversas posiciones del ‘holding’ creado por Luis Carlos Sarmiento Angulo.

El ejecutivo viene de ser presidente del Banco AV Villas, posición que asumió en pleno proceso de ajuste del sistema financiero y en la cual logró la recuperación de los balances de la entidad.

A la presidencia de AV Villas llegó en julio de 2024 y su último gran logro fue anunciar el regreso a las utilidades para el cierre de 2026, después de años de atravesar un periodo de pérdidas generalizadas y ganancias contraídas en el sistema bancario.

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Previamente, desde marzo de 2021, fue el vicepresidente jurídico del Banco de Bogotá, la principal entidad bancaria del ‘holding’. Hernández fue una de las últimas incorporaciones durante la presidencia de Alejandro Figueroa Jaramillo, quien lideró este banco por casi 35 años.

Lo que sigue ahora para el nuevo presidente del Grupo Aval

Ahora, el nuevo presidente del Grupo Aval tendrá la tarea de continuar la transformación corporativa y tecnológica del holding, en un esfuerzo que comenzó con su presidenta saliente, María Lorena Gutiérrez, y que ha representado grandes movimientos corporativos.

Entre ellos se cuenta una banca más integral para sus clientes (que se ha configurado como Aval 360), la consolidación de todos los negocios fiduciarios en una sola firma (Aval Asset Amanegement) y la compra del negocio de clientes minoristas de Itaú en favor de Banco de Bogotá, entre otros.

De profesión, Gerardo Hernández es abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Previo a su llegada al Grupo Aval, Hernández hizo parte del Banco de la República durante 21 años de su carrera profesional, aunque también tuvo un paso clave por la Superintendencia Financiera hace poco más de una década.

Entre 1994 y 2010, se desempeñó como gerente ejecutivo y secretario de la Junta Directiva del emisor, atravesando algunos de los episodios más recordados y críticos de la banca colombiana y casi recién creado el emisor como se conoce hoy. Al banco central volvió como codirector entre 2017 y 2021.

En el intermedio de su carrera al interior del Banco de la República, entre 2010 y 2017, se desempeñó como superintendente financiero en el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Ha sido también viceministro de Trabajo (entre 1993 y 1994) y jefe Unidad de Desarrollo Empresarial en el Departamento Nacional de Planeación (1993).

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