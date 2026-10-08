Por: El Espectador

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Claro, el gigante de las telecomunicaciones en Colombia, y el conglomerado financiero Grupo Aval han unido fuerzas para lanzar Claro Pay, una innovadora billetera digital de origen telco que busca transformar la manera en la que los colombianos realizan pagos y transacciones bancarias. El anuncio se realizó durante el Claro Tech Summit 2026 en Cartagena, un evento encabezado por Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, y María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval. Según la información presentada, la nueva billetera digital estará disponible inicialmente para más de 30 millones de usuarios móviles y se espera que inicie operaciones comerciales entre finales de octubre y la primera semana de noviembre.

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De acuerdo con El Espectador, el origen de este tipo de soluciones digitales en Colombia puede rastrearse hasta 2011, cuando se planteó que la telefonía móvil podría ser el vehículo principal para la inclusión financiera, inspirándose en experiencias extranjeras como la de Kenia. Sin embargo, a pesar del avance en billeteras digitales y pagos electrónicos en la última década, el país seguía enfrentando el reto de plataformas fragmentadas y poca interoperabilidad, lo cual limitaba la verdadera adopción y mantenía el efectivo vigente: en 2023, el 78,6 % de los adultos aún utilizaba papel moneda.

Para responder a esta problemática, el Banco de la República impulsó la creación del sistema Bre-B, que permite pagos inmediatos entre plataformas y actores distintos, eliminando barreras y facilitando la integración. Bre-B estandariza la autenticación y unifica el acceso a través de un directorio que ya suma 99 millones de llaves identificatorias, integrando a más de 33 millones de usuarios y 2,8 millones de comercios. A un año de su implementación, el sistema había registrado más de 1.700 millones de transacciones y movimientos que superan los 262 billones de pesos, como señaló El Espectador.

En este contexto, Claro Pay quiere aprovechar la amplia cobertura de infraestructura de Claro (presente en la totalidad de municipios colombianos) para ofrecer servicios bancarios a través del celular, facilitando la inclusión de clientes de segmentos prepago, quienes tendrán incentivos y bonificaciones especiales. María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, enfatizó que el historial crediticio generado por el uso de la plataforma puede ser el motor que ayude a los colombianos sin acceso formal al crédito a ingresar al sistema financiero. Importante también es la apertura de la solución para usuarios de cualquier operador y su articulación regional en países como México, Ecuador y Argentina, donde ya existen experiencias previas y positivas con esta billetera en otras filiales de Claro.

Claro Pay entra a un mercado altamente competitivo en Colombia, donde ya existen alternativas consolidadas como Nequi, DaviPlata, Dale, Movii y Ualá, desafiando el dominio del efectivo y las barreras para la inclusión financiera desde la perspectiva de servicios móviles y digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona Bre-B y cuál es su impacto en las transacciones digitales en Colombia?

Bre-B es un sistema de pagos inmediatos interoperable promovido por el Banco de la República. Su tecnología permite transferencias y pagos en tiempo real entre diferentes bancos, billeteras y plataformas no bancarias, eliminando las barreras entre competidores y simplificando la experiencia del usuario. Según reportes de El Espectador, su entrada formal en 2025 permitió una migración masiva hacia lo digital, registrando más de 1.700 millones de transacciones y facilitando la integración de millones de usuarios y comercios, generando un cambio estructural en la forma en que se procesan los pagos en Colombia.

¿Qué ventajas ofrece Claro Pay frente a otras billeteras digitales en Colombia?

De acuerdo con lo expuesto por los presidentes de Claro Colombia y Grupo Aval, Claro Pay se diferencia por su enfoque en el segmento de usuarios prepago, su soporte a través de la amplia infraestructura de Claro y la apertura a cualquier ciudadano, independientemente del operador. Además, integra el aprendizaje acumulado de Grupo Aval en el manejo de otras billeteras digitales y se apoya en la interoperabilidad garantizada por Bre-B, permitiendo pagos simplificados, formación de historial crediticio y acceso sin barreras geográficas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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