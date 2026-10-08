Por: EL PILON SA

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En las oficinas, juntas directivas y escenarios públicos de Colombia y la región, existe un fenómeno poco visible, pero profundamente extendido: la fatiga del héroe. De acuerdo con el artículo de Ernesto J. Estrada Weis, coach ontológico y fundador de Anima Mundi Coaching, este agotamiento afecta especialmente a gerentes y dirigentes políticos, quienes han asumido el mandato social y cultural de saberlo todo y tener siempre una respuesta definitiva. Se trata de una presión silenciosa, que no se refleja en balances financieros ni en encuestas de favorabilidad, pero que pesa en el ambiente de trabajo y en el desgaste emocional de quienes están a la cabeza de las organizaciones.

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Durante muchos años, en la cultura local se ha celebrado un modelo de liderazgo sustentado en la omnipotencia, heredado de figuras históricas como el capataz y el caudillo. Este tipo de líder es considerado un “hombre de acero”, emocionalmente invulnerable y siempre dispuesto a emitir órdenes. Sin embargo, como señala el artículo, este modelo es incapaz de aceptar la diferencia, percibiéndola como traición en lugar de diversidad. Así, la duda es vista como una señal de debilidad y la invulnerabilidad se vuelve el requisito principal para acceder al poder, un paradigma que muestra claros signos de desgaste.

En la compleja sociedad colombiana, marcada por la exclusión y el dolor histórico, este tipo de liderazgo resulta aún más dañino. Según el análisis presentado, sostener divisiones profundas solo incrementa las heridas sociales, y perpetuar líderes que segmentan el mundo entre leales y enemigos condena a la sociedad a una mayor polarización. Ante la creciente complejidad de los retos actuales, ningún individuo puede controlarlo todo, lo que deriva en liderazgos ansiosos y equipos desconectados.

Frente a este escenario, el texto destaca propuestas del coaching ejecutivo y la psicología positiva. La autora Brené Brown, por ejemplo, advierte que la vulnerabilidad no es una falla del carácter, sino una prueba de coraje. Fingir ausencia de miedo solo genera desconfianza. Por su parte, Marcia Reynolds, experta en liderazgo, diferencia entre el líder de control y el líder de presencia: el primero microgestiona y asfixia las capacidades colectivas; el segundo apuesta por la inteligencia colectiva, haciendo partícipes a los demás en la construcción de soluciones.

Desmitificar al líder infalible no es un gesto romántico sino una estrategia necesaria. Según la reflexión de Estrada Weis, la humildad del líder para reconocer límites y confiar en los otros rompe la cultura del miedo y fomenta espacios más humanos y constructivos. La verdadera autoridad se ejerce hoy bajando las defensas, invitando a la co-creación y abandonando la soledad del héroe agotado en favor de una comunidad guiada por el propósito y la dignidad compartida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la fatiga del héroe en el liderazgo y cómo afecta a gerentes y dirigentes?

La fatiga del héroe se refiere al agotamiento crónico de líderes que, bajo la presión de tener siempre todas las respuestas y aparentar invulnerabilidad, terminan sacrificando su bienestar y la conexión con sus equipos. Este fenómeno, descrito en el artículo de Ernesto J. Estrada Weis, genera entornos laborales tensos, limita el potencial colectivo y perpetúa estilos de mando autoritarios incapaces de adaptarse a la complejidad actual.

¿Cuál es la diferencia entre un líder de control y un líder de presencia según Marcia Reynolds?

Marcia Reynolds, citada en el texto, distingue entre el líder de control, que busca imponer certezas y microgestiona, y el líder de presencia, que reconoce sus límites y fomenta la inteligencia colectiva. Mientras el primero inhibe el talento y la participación, el segundo legitima su autoridad al invitar abiertamente a que otros contribuyan a las soluciones, generando así organizaciones más inclusivas y creativas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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