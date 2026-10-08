Por: El Espectador

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El sistema educativo colombiano abrió la convocatoria para más de ocho millones de cupos, con el propósito de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan ingresar o regresar a los colegios en distintas regiones del país. De acuerdo con el Ministerio de Educación, esta amplia oferta incluye desde la primera infancia, a partir de los tres años, hasta la educación media. Según información oficial del Ministerio, durante 2026, se matricularon más de 8.357.939 estudiantes en instituciones educativas, de los cuales más de 6.7 millones corresponden a instituciones oficiales y 1.5 millones a colegios privados.

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El Ministerio subrayó, a través de un comunicado, la importancia de que los estudiantes permanezcan dentro del sistema escolar. "Allí hay docentes preparados y listos para guiarlos, compañeros con quienes compartir, espacios para aprender, oportunidades para descubrir talentos y construir nuevos sueños. Continuar estudiando puede representar un desafío, pero ninguna dificultad debe alejar a un estudiante del salón de clase", destacó la entidad. Así, la estrategia no solo busca el ingreso sino la permanencia de los estudiantes.

No obstante, los retos persisten. Un informe publicado en 2025 por Unicef, basado en datos del Sistema Nacional de Información de Educación Básica (SINEB), reportó que más de 900.000 niñas, niños y adolescentes estaban fuera del sistema escolar en Colombia. Además, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana alertó que, de cada 100 estudiantes que comienzan la primaria, solo 44 llegan a terminar el grado once a tiempo, siendo el tránsito entre noveno y décimo grado el punto de mayor deserción.

Para enfrentar esta situación, el Ministerio lanzó la campaña ‘El Cole es tu Lugar’, que invita tanto a quienes permanecen en las aulas como a quienes alguna vez se apartaron del sistema, a ingresar o retomar sus estudios. El papel de las familias es central: el Ministerio les solicitó que se acerquen a los colegios más cercanos o a las secretarías de educación de sus territorios para consultar cupos y requisitos de matrícula.

El proceso es sencillo y gratuito: acercarse al colegio o la Secretaría de Educación, solicitar el cupo y entregar los documentos requeridos, considerar que la asignación depende de la disponibilidad y verificar que el registro quedó realizado. En Bogotá, las matrículas estarán abiertas hasta el 23 de diciembre y pueden gestionarse en línea a través de los portales oficiales, sin intermediarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribir a un niño en un colegio oficial en Colombia?

Según el Ministerio de Educación, las familias deben acudir al colegio o a la Secretaría de Educación más cercana para solicitar el cupo, entregar la documentación requerida, esperar la asignación según la disponibilidad y verificar que el trámite esté finalizado. Este proceso es gratuito y no necesita intermediarios.

¿Cuáles son los principales desafíos para que los estudiantes permanezcan en el sistema escolar colombiano?

De acuerdo con Unicef y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, uno de los mayores desafíos es la deserción escolar: más de 900.000 menores están fuera del sistema y solo 44 de cada 100 que empiezan la primaria logran graduarse en grado once a tiempo, siendo la transición entre noveno y décimo el periodo más crítico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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