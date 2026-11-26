Por: Noticiero 90 minutos

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La acumulación de deudas y la incapacidad de cumplir con las obligaciones financieras pueden poner en riesgo la estabilidad económica de cualquier persona. Ante este panorama, el trámite de insolvencia surge como una alternativa legal para reorganizar las finanzas personales. La clave, según advierten expertos, está en reconocer el momento oportuno para iniciar este proceso, ya que hacerlo permite alcanzar acuerdos de pago y frenar el deterioro financiero, de acuerdo con información proporcionada en una entrevista con Luis Felipe Gómez, abogado y docente de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO).

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Gómez explica que este mecanismo está disponible para personas naturales que cumplan con ciertos criterios básicos: tener por lo menos dos obligaciones en mora, con al menos 30 días de incumplimiento. Estos requisitos son indispensables para poder presentar la solicitud de insolvencia, según precisa el docente. Es decir, no basta con tener deudas: debe existir una acumulación con vencimientos superiores al plazo estipulado.

El proceso de insolvencia empieza con la presentación de una solicitud, en la que la persona detalla tanto las causas de su situación financiera como la identificación de todos sus acreedores. Además, está en la obligación de elaborar una propuesta donde explique de qué manera planea cumplir con cada compromiso pendiente. Gómez resalta que en este punto no todas las deudas son tratadas al mismo tiempo, pues la ley establece un orden denominado prelación de créditos. Este orden define cuáles obligaciones tienen prioridad a la hora de hacer pagos.

Para quienes no son comerciantes, existen deudas prioritarias identificadas por la normativa: aquellas relacionadas con obligaciones fiscales, parafiscales, laborales y familiares. Dentro de este grupo sobresalen los compromisos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los pagos de seguridad social, obligaciones laborales con empleados y pensiones alimentarias. Solo después de atender estos pagos prioritarios, se procedería con el resto de las obligaciones.

El valor del trámite varía dependiendo del punto donde se tramite el proceso. Si se recurre a un centro de conciliación privado, se debe pagar una tarifa que, de acuerdo con Gómez, está regulada por el Ministerio de Justicia y debe consultarse caso por caso. Es importante, recalca el experto, iniciar este procedimiento a tiempo: hacerlo de manera oportuna le permite a la persona negociar la reorganización de sus compromisos antes de que su situación se agrave. Sin embargo, este proceso no implica la eliminación automática de las deudas ni garantiza que los embargos sean evitados; su alcance dependerá tanto de las condiciones legales como de cómo evolucione el trámite.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para declararse en insolvencia financiera en Colombia?

De acuerdo con la explicación del abogado Luis Felipe Gómez, para que una persona natural pueda acogerse al trámite de insolvencia en Colombia, debe tener al menos dos obligaciones en mora y haber incumplido estas por 30 días o más. Cumplir con estos requisitos es fundamental para acceder a este mecanismo de reorganización financiera y presentar la solicitud ante las instancias correspondientes.

¿Qué significa prelación de créditos en el proceso de insolvencia?

La prelación de créditos es el orden legal que determina cuáles deudas deben pagarse primero durante el proceso de insolvencia. Según el abogado Gómez, existen obligaciones prioritarias como las fiscales, parafiscales, laborales y familiares, entre las que se encuentran los deberes con la DIAN, pagos a seguridad social, cuotas laborales y pensiones alimentarias. Solo después de cumplir con estos compromisos, se podrán atender otros tipos de deudas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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