Por: Noticiero 90 minutos

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Recibir una herencia en Colombia va más allá de la simple transferencia de bienes, propiedades o dinero tras el fallecimiento de una persona. Significa además asumir responsabilidades tributarias, que son esenciales para quienes se convierten en beneficiarios tras un proceso de sucesión. Entender estas obligaciones es clave antes de finalizar cualquier trámite sucesorio, pues la transmisión patrimonial puede traer configuraciones fiscales para los herederos, de acuerdo con la información consultada por Noticiero 90 Minutos.

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Uno de los impuestos fundamentales relacionados con el proceso de sucesión en Colombia es el impuesto de ganancia ocasional, una carga tributaria que los herederos deben asumir según el valor de los bienes adjudicados a cada uno. Así lo detalla la abogada Lina Marcela Toro, quien recalca la necesidad de calcular este gravamen conforme a la proporción de activos recibidos, información respaldada directamente por la fuente experta en derecho sucesorio.

Ahora bien, la legislación colombiana contempla diversos escenarios en los que los beneficiarios pueden acceder a exenciones sobre este impuesto, dependiendo de las características de la herencia y los bienes recibidos. Según advierte l

Las obligaciones económicas asociadas a una herencia no solo comprenden impuestos. De acuerdo con la especialista, también es fundamental examinar los pasivos que tenía la persona fallecida. Esto significa que, antes de recibir una herencia, los beneficiarios deben identificar si existen deudas, impuestos o compromisos pendientes. Estos aspectos impactan directamente la distribución del patrimonio y, en consecuencia, el valor efectivo de los bienes recibidos por cada heredero.

"Muchas veces estamos pensando: 'Uy, no me va a llegar la herencia', pero no somos conscientes de que debemos también hacer aportes, ese tipo de aportes tributarios", advierte la abogada Lina Marcela Toro. Por tanto, se recomienda realizar revisiones jurídicas y tributarias detalladas, anticipándose a posibles obligaciones y beneficios fiscales que puedan presentarse durante el proceso sucesorio, lo que permite evitar contratiempos económicos al final.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impuestos se deben pagar al recibir una herencia en Colombia?

De acuerdo con la información suministrada por Noticiero 90 Minutos y la abogada Lina Marcela Toro, el principal impuesto que enfrentan los herederos tras recibir una herencia en el país es el de ganancia ocasional. Este se calcula sobre el valor de los bienes adjudicados y, dependiendo de la naturaleza de los activos y de las condiciones legales, existen exenciones que pueden aplicarse.

¿Las deudas también forman parte de una herencia en Colombia?

Sí, según la fuente consultada, las deudas, así como los pasivos y compromisos que tenía la persona fallecida, forman parte de la sucesión. Por eso se recomienda a los beneficiarios identificar la existencia de obligaciones económicas o tributarias pendientes, pues estos elementos afectan directamente la distribución y el valor neto de la herencia recibida por cada persona.

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