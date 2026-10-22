Por: Noticiero 90 minutos

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Desconocer las obligaciones fiscales, no llevar un registro adecuado de los gastos y presentar incorrectamente la declaración de renta son errores que pueden acarrear sanciones e intereses de mora, afectando la estabilidad financiera de emprendedores y personas naturales en Colombia. Cumplir con las responsabilidades tributarias es fundamental para evitar inconvenientes con la autoridad fiscal, aunque en muchos casos la falta de asesoría y el desconocimiento originan problemas financieros e incluso pueden poner en riesgo la sostenibilidad de los negocios, según el análisis realizado en 90minutos.co y las declaraciones de Lina Marcela Toro, abogada especialista en impuestos.

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De acuerdo con Toro, los emprendedores suelen iniciar sus actividades económicas sin identificar oportunamente los impuestos que deben pagar ni las obligaciones formales asociadas. Esto implica que, desde el principio, no contemplan cuáles son los tributos aplicables en su caso concreto. Esta omisión puede representar un error que no solo genera sobrecostos sino también la posibilidad de enfrentar procesos de fiscalización por parte de la autoridad tributaria. Ante este escenario, la especialista recomienda buscar asesoría profesional para identificar las obligaciones fiscales desde el comienzo e incluirlas en la estructura de costos del negocio.

La experta también enfatiza la importancia de conocer y cumplir con requisitos administrativos relacionados, como habilitarse en el sistema de facturación electrónica cuando aplique y conservar soportes de los gastos. Estos documentos respaldan todas las operaciones que realice el contribuyente y son esenciales en eventuales revisiones fiscales. Otro punto clave señalado por Toro es la necesidad de consultar los calendarios tributarios y verificar las fechas límite para cumplir con las obligaciones. Cumplir estas fechas permite organizar los procesos contables y previene retrasos que podrían derivar en intereses o sanciones.

Cuando no se presentan las declaraciones de renta correctamente, la autoridad fiscal puede iniciar procedimientos para revisar la situación tributaria de la persona o empresa. En palabras de Toro, estos procesos pueden terminar en la imposición de sanciones y la obligación de pagar intereses de mora por los retrasos. Por ello, la prevención y el acompañamiento profesional resultan claves para identificar responsabilidades, respetar fechas de vencimiento y reducir riesgos en el cumplimiento de los deberes fiscales. Una correcta planificación tributaria, entonces, facilita el cumplimiento normativo y permite tomar decisiones financieras con mayor previsión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los errores más comunes al presentar la declaración de renta en Colombia?

Los errores más frecuentes incluyen desconocer las obligaciones fiscales aplicables, no llevar un registro adecuado de gastos y presentar incorrectamente la declaración de renta. De acuerdo con Lina Marcela Toro, iniciar actividades económicas sin identificar impuestos y obligaciones formales puede desencadenar sanciones, intereses y dificultades financieras. La falta de asesoría profesional agrava estas situaciones.

¿Qué sanciones pueden recibir los emprendedores en Colombia por incumplir las obligaciones tributarias?

Los emprendedores que no cumplen con la declaración de renta u otras obligaciones tributarias pueden enfrentar procesos de fiscalización por parte de la autoridad competente. Estos procedimientos, según advierte la abogada Lina Marcela Toro en 90minutos.co, pueden derivar en sanciones económicas y cobro de intereses de mora, incrementando los gastos y riesgos para sus negocios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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