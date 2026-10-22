Por: El Espectador

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La Asus ROG Xbox Ally X20, la versión más reciente de la consola portátil fruto de la colaboración entre Asus y Xbox, marca un hito significativo en la oferta de dispositivos para videojuegos en formato portátil. Según El Espectador, este lanzamiento conmemora dos décadas de ROG, la línea especializada en gaming de Asus, la cual también cuenta con computadores y monitores diseñados específicamente para este segmento. Un año después de su debut conjunto en el mercado, Asus y Xbox celebraron esta trayectoria con una revisión de su primer modelo, buscando ofrecer un producto más refinado y enfocado en la experiencia del usuario que invierte muchas horas en los videojuegos.

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Este nuevo modelo mantiene el enfoque técnico y estético de la serie ROG, pero introduce mejoras notables que, de acuerdo con la reseña de El Espectador, son palpables desde el primer uso. El diseño exterior incluye una cubierta translúcida y detalles en dorado, consolidando una apariencia más sofisticada. Sin embargo, la joya de la corona es la pantalla OLED de 7,4 pulgadas: es más grande y con menos bordes, lo que permite una experiencia visual más envolvente. Junto a esto, los soportes en goma y las palancas magnéticas elevan la sensación de calidad en el manejo físico del dispositivo, características que diferencian esta versión frente a la Asus ROG Xbox Ally X.

Pese a que el procesador, la tarjeta gráfica y el almacenamiento se mantuvieron igual, la crítica apunta a que la autonomía de la batería sigue siendo limitada, con menos de dos horas de uso bajo juegos exigentes. Eso sí, la velocidad de carga mediante el puerto ThunderBolt ha sido destacada como una mejora considerable, facilitando retornos rápidos a la acción.

El incremento de precio es uno de los factores decisivos a la hora de evaluar el producto. La Asus ROG Xbox Ally X20 cuesta entre cinco millones y medio y seis millones de pesos colombianos, aproximadamente, casi dos millones más que su versión predecesora. Esta alza económica se explica, en parte, por las mejoras mencionadas, aunque el dispositivo parece destinado a usuarios que dedican muchas horas al gaming y buscan calidad superior en portabilidad y diseño.

La conclusión ofrecida por El Espectador es clara: la Asus ROG Xbox Ally X20 representa no solo un tributo a las dos décadas de historia de ROG, sino una actualización significativa que, si bien no está pensada para el público general, sí satisface las demandas de los jugadores más exigentes, posicionándose como una alternativa sofisticada y elegante en el mundo de las consolas portátiles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales novedades de la Asus ROG Xbox Ally X20 frente a su versión anterior?

De acuerdo con El Espectador, la Asus ROG Xbox Ally X20 destaca por su nueva pantalla OLED de 7,4 pulgadas, menos bordes, una cubierta translúcida, detalles en dorado, soportes en goma y palancas magnéticas. Aunque mantiene el mismo procesador, tarjeta gráfica y almacenamiento, se perciben mejoras en la experiencia visual y el diseño físico, mientras que la autonomía de la batería sigue siendo un punto pendiente.

¿Por qué la Asus ROG Xbox Ally X20 no está dirigida a todos los usuarios?

El Espectador resalta que la Asus ROG Xbox Ally X20 posee un precio considerablemente alto en comparación con su predecesora y características técnicas que, aunque superiores, atienden a usuarios avanzados que disponen de varias horas diarias para jugar. Por su costo y especificaciones, se orienta a un nicho especializado más que al mercado masivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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