Por: Noticiero 90 minutos

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El tenis de mesa colombiano ha cobrado protagonismo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, gracias a la extraordinaria actuación de Emanuel Otálvaro, quien con solo 16 años se ha consolidado como una de las figuras del certamen. Según información de 90Minutos, Otálvaro avanzó a las semifinales del torneo individual masculino luego de superar al chino Hechen Li, considerado uno de los favoritos al título por la histórica hegemonía que China mantiene en esta disciplina a escala internacional.

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El partido entre Otálvaro y Li fue intenso y demostró el alto nivel de competitividad en el evento. El antioqueño inició fuerte, ganando los tres primeros sets con parciales estrechos de 12-10, 13-11 y 11-3. Aunque Hechen Li logró acortar distancia en el cuarto set (12-10), el colombiano selló su paso a la siguiente etapa con un definitivo 12-10 en el quinto set, en un juego que, de acuerdo con el reporte, se extendió durante 41 minutos.

China se reconoce como una gran potencia en el tenis de mesa, lo que da aún más relevancia al triunfo de Otálvaro. En las palabras de 90Minutos, la presencia de Hechen Li “representaba una prueba exigente para el colombiano”, que respondió con fortaleza mental y capacidad técnica para asegurar su victoria ante un rival respaldado por la tradición competitiva de su país.

El camino de Emanuel Otálvaro rumbo a las semifinales ha estado marcado por una regularidad sobresaliente. En la fase de grupos, el colombiano registró tres victorias consecutivas por marcador de 3-0 ante Lucca Lobo, de Costa Rica; Noah Vitel, de Francia; y Samuel Duffoo, de Perú. En los octavos de final, Otálvaro sumó un triunfo contundente 4-0 frente a Ladimir Mayorov, de España. Ya en cuartos de final, su victoria contra el chino Hechen Li lo deja a un paso de asegurar, como mínimo, la medalla de plata en representación de Colombia.

Otálvaro se alista para enfrentar al vencedor entre Chinting Lin, de China Taipéi, y Ki Ho Li, de Hong Kong, manteniendo vivas las aspiraciones de avanzar a la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Como segundo cabeza de serie, el colombiano pone así al tenis de mesa nacional en el centro de la atención continental y demuestra que está preparado para grandes retos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Emanuel Otálvaro clasificar a las semifinales del tenis de mesa en Dakar 2026?

Emanuel Otálvaro alcanzó las semifinales tras imponerse en la fase de grupos con tres victorias 3-0, superar a Ladimir Mayorov de España por 4-0 en octavos y derrotar al chino Hechen Li en cuartos con un marcador de 4-1, según información de 90Minutos.

¿Por qué es relevante la victoria de Emanuel Otálvaro sobre el chino Hechen Li?

La relevancia está dada porque China es líder histórico en el tenis de mesa mundial. Superar a un representante de ese país, como Hechen Li, considerado favorito, subraya el nivel alcanzado por Otálvaro y la importancia de su avance en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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