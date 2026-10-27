Por: El Espectador

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Durante la época comprendida entre los años 618 y 907, la dinastía Tang dominó China y dejó una huella imborrable en la historia de ese país. De acuerdo con la información citada por El Espectador, este gobierno se caracterizó por su riqueza, apertura y espíritu cosmopolita; la Ruta de la Seda atrajo mercaderes de distintas partes del mundo, mientras la corte imperial era escenario de lujo, poesía y complejas jerarquías sociales.

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En el corazón del poder, las concubinas imperiales ocuparon un lugar destacado en la estructura burocrática palaciega. Contrario a la imagen de sumisión total, estas mujeres no solo disponían de títulos y un rango determinado, sino que percibían salarios y contaban con ciertos privilegios internos. En la cima estaba la emperatriz, líder absoluta dentro de los muros del palacio, seguida de cuatro concubinas de primer rango. En los niveles inferiores se agrupaban decenas de mujeres con distinciones que se reflejaban en su vestimenta, recursos y acceso a sirvientes.

La obsesión por la inmortalidad atravesó toda la dinastía Tang. Emperadores y sus descendientes anhelaban vivir para siempre y recurrieron a alquimistas taoístas, quienes preparaban "píldoras de inmortalidad" a base de sustancias como cinabrio, mercurio y plomo. No obstante, estos intentos tuvieron un final trágico. Según El Espectador, hacia el año 819, el emperador Xianzong consumía tales elixires en exceso, lo que alteró su carácter y precedió su asesinato en 820. Otro caso fue el de Wuzong, quien falleció en 846 por envenenamiento tras beberse uno de estos brebajes. El registro de, al menos, seis muertes imperiales relacionadas con estos “remedios” llevó al desprestigio de la alquimia taoísta al final de la era Tang.

Al lado de esta superstición, florecían los avances en medicina. En 659, el funcionario Su Jing reunió a veinticuatro médicos imperiales y presentó una farmacopea revisada: un compendio científico sobre plantas y sustancias curativas. Así, la ciencia y la superstición coexistieron en una contradicción constante dentro de la corte. Este oxímoron fue recogido siglos después por Paracelso, quien afirmaba que solo la dosis hacía la diferencia entre curar y matar.

Mientras tanto, las mujeres con conocimientos botánicos eran catalogadas con sospecha. Las curanderas y herbolarias sabían cómo curar, aliviar el dolor o provocar un aborto, poder que acarreaba tanto respeto como desconfianza. El caso de Maomao, nacida de una cortesana y criada en una casa de placer, lo ilustra muy bien. Sus cicatrices no son huella de sufrimiento ajeno, sino de una intensa curiosidad científica: las marcas en su brazo reflejan sus propios experimentos con venenos y antídotos. Tras ser vendida al palacio, Maomao navegó entre intrigas, concubinas rivales y misterios médicos, haciendo uso de su aguda mirada para desentrañar los verdaderos motivos detrás de las desgracias de la corte imperial.

“Los Diarios de la Boticaria”, serie de anime que recrea esta época, plantea qué habría sucedido si una mujer se hubiese convertido en la voz de la razón en una sociedad presa de rumores y prejuicios. Cada episodio es una nueva oportunidad para desenmascarar supersticiones y, quizá, encontrar el antídoto para el mayor de los venenos: el dolor del corazón.

¿Cómo era la vida de las concubinas en la dinastía Tang?

La vida de las concubinas en la dinastía Tang estaba fuertemente jerarquizada. Según El Espectador, las concubinas de primer rango gozaban de privilegios denominados por su vestimenta, sirvientes y asignaciones económicas, mientras que decenas de mujeres eran clasificadas en categorías inferiores. Sin embargo, todas formaban parte de una estructura burocrática dentro del palacio, con sueldo y funciones definidas, a diferencia de la imagen de completa sumisión o esclavitud.

¿Por qué los emperadores de la dinastía Tang buscaban la inmortalidad con elixires y qué riesgos tenían?

Los emperadores de la dinastía Tang buscaban la inmortalidad guiados por la obsesión de perpetuar su poder, recurriendo a alquimistas taoístas que les proveían elixires preparados con sustancias como mercurio y plomo. Según El Espectador, estas prácticas causaron la muerte de, al menos, seis emperadores Tang. Esta peligrosa búsqueda terminó desacreditando la alquimia en la corte, al evidenciar que el afán de vivir para siempre podía tener consecuencias mortales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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