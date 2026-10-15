Por: El Espectador

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La historia de las aves en la Tierra se remonta a más de cien millones de años, convirtiéndolas en algunos de los animales más antiguos que aún existen. Compartieron hábitat con los dinosaurios y, a través de un complejo proceso evolutivo, han llegado hasta la actualidad. La importancia de la evolución de sus alas y el desarrollo de las plumas ha sido ampliamente documentada, destacando su relevancia para los hábitos de vida y la capacidad de vuelo característica de las aves modernas. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que no todas las primeras especies de aves poseían hábitos de vuelo.

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Un estudio publicado en la revista científica Nature, una de las más reconocidas a nivel mundial, analizó el fósil de una especie de ave que habitó hace aproximadamente 150 millones de años y encontró evidencia de que tenía una vida principalmente terrestre. Este fósil, hallado en China, pertenece a la recién identificada especie Yuezhuornis yangyuanensis, la cual vivió durante el periodo Jurásico superior. Según los científicos que realizaron el estudio, este espécimen corresponde a uno de los primeros avialanos, el grupo que incluye tanto a las aves actuales como a sus antepasados directos junto a los dinosaurios.

Entre las particularidades de Yuezhuornis yangyuanensis se destaca la presencia de un segundo dedo pedal hiperextensible, una característica que, a lo largo de la evolución, resultó clave para conductas como la caza y la habilidad de sostenerse en árboles o superficies similares. Además, el cráneo ya mostraba algunas de las características observadas en las aves modernas. Sin embargo, el fósil estudiado carecía de extremidades anteriores desarrolladas; estas extremidades eran "extremadamente cortas", una condición común en un grupo de dinosaurios conocidos como terópodos. De acuerdo con el estudio citado por Nature, esta característica representa evidencia importante de que la especie tenía hábitos de vida terrestres y que, posiblemente, los primeros representantes del linaje de las aves voladoras no estaban adaptados plenamente al vuelo.

El descubrimiento de Yuezhuornis yangyuanensis demuestra la diversidad de rutas evolutivas de las especies, remarcando cómo estas se adaptan según las necesidades y las condiciones de su entorno. A pesar de su importancia, los investigadores advierten que se necesita continuar con nuevos estudios y encontrar más fósiles, ya que la investigación hasta ahora se basa en un ejemplar incompleto y único.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del fósil de Yuezhuornis yangyuanensis en la evolución de las aves?

El fósil de Yuezhuornis yangyuanensis es clave porque representa una especie temprana de ave que, según el análisis publicado por Nature, tenía hábitos terrestres en lugar de voladores. Esto aporta una visión más diversa sobre la evolución de las aves, mostrando que no todos los ancestros de las aves actuales desarrollaron inmediatamente la capacidad de volar y que existieron distintas estrategias de adaptación dentro de este linaje.

¿Qué significa el término "avialano" en paleontología?

En paleontología, "avialano" se refiere al grupo que reúne tanto a las aves actuales como a sus antepasados más directos que convivieron con los dinosaurios. Según el estudio citado en Nature, Yuezhuornis yangyuanensis pertenece a este grupo, evidenciando etapas tempranas e intermedias en el desarrollo evolutivo de las aves.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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