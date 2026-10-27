Por: Portal Bogotá

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El próximo 31 de octubre de 2026, el Planetario de Bogotá será escenario de un evento que reúne arte, ciencia e imaginación: la compañía Libélula Dorada presentará ‘Los Espíritus Lúdicos’, una obra fundamental del teatro de títeres colombiano. Programada en el marco del XXIV Festival Internacional de Títeres Manuelucho, esta función se convierte en una invitación abierta a toda la familia para redescubrir el valor del juego y el asombro, como destaca la programación cultural de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ según información oficial del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.

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La pieza, que contará con dos funciones a las 11:00 a. m. y 2:00 p. m., fusiona el tradicional teatro de títeres con las proyecciones de estrellas y cosmos dentro del domo del Planetario, ofreciendo un espectáculo visualmente enriquecido. En ‘Los Espíritus Lúdicos’, Tito y Tato, los protagonistas, desafían el mundo rutinario de los adultos y se embarcan en una travesía hacia el País Lúdico. Este universo mágico, habitado por seres misteriosos y objetos que cobran vida, es una metáfora sobre la importancia del juego durante la infancia y el potencial para que los adultos revivan la curiosidad infantil que alguna vez habitaron.

Libélula Dorada, fundada en 1976 en Bogotá por los hermanos César Santiago e Iván Darío Álvarez, ha sido un referente en la historia del teatro de títeres en Colombia. Su puesta en escena de ‘Los Espíritus Lúdicos’ fue reconocida en el Festival Internacional de Teatro de Manizales de 1986 como una de las mejores obras de esa edición, validando la trascendencia de la propuesta, de acuerdo con datos suministrados en la agenda cultural de la ciudad. Décadas después, la obra mantiene su vigencia encontrando nuevos públicos y reafirmando la capacidad del teatro de títeres para cuestionar, emocionar y convocar la creatividad compartida entre niños y adultos.

La ambientación en el domo del Planetario de Bogotá añade una nueva capa de experiencia, donde las proyecciones de estrellas acompañan la aparición de monstruos, personajes fantásticos y criaturas construidas a partir de objetos cotidianos. Esta conjunción de arte escénico y ciencia apunta a romper barreras entre lo imaginario y lo posible, invitando a reflexionar sobre la relación entre infancia, creatividad y libertad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia de ‘Los Espíritus Lúdicos’ y qué mensaje transmite la obra?

‘Los Espíritus Lúdicos’ narra la historia de Tito y Tato, dos niños que, cansados de las obligaciones escolares y el mundo de los adultos, encuentran en el País Lúdico un espacio donde todo es posible y los objetos cobran vida. La obra defiende el juego como dimensión esencial de la infancia e invita a los adultos a recuperar su capacidad de asombro y creatividad.

¿Por qué es importante la presentación de ‘Los Espíritus Lúdicos’ en el Planetario de Bogotá en 2026?

La presentación en el Planetario, dentro del XXIV Festival Internacional de Títeres Manuelucho, es significativa porque propone una experiencia inmersiva donde el teatro de títeres se mezcla con la exploración visual del cosmos, fomentando la curiosidad y el encuentro intergeneracional a través del arte y la ciencia, como resalta la agenda de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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