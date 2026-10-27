La familia de Egidio Cuadrado, recordado por su trayectoria en el vallenato y por haber acompañado durante más de tres décadas al cantante Carlos Vives, atraviesa dificultades económicas y trámites administrativos tras la muerte del músico. Así lo dio a conocer Katherine Arias, una de sus hijas, quien explicó por qué decidieron subastar uno de los acordeones que pertenecieron al artista.

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En declaraciones concedidas a varios medios de comunicación, Arias señaló que la iniciativa busca obtener ingresos para contribuir al sostenimiento de su madre. Según explicó, aunque su padre alcanzó reconocimiento nacional e internacional, la familia esperaba que contara con una pensión y recursos que garantizaran mayor estabilidad económica después de su fallecimiento.

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Cuadrado murió el 21 de octubre de 2024, a los 71 años. Su hija también habló del deterioro de su salud durante sus últimos años, de los contratos que habría firmado y de las gestiones que actualmente adelantan para resolver asuntos relacionados con sus derechos económicos.

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¿Por qué la familia de Egidio Cuadrado subastó uno de sus acordeones?

Katherine Arias explicó que la subasta responde, en parte, a la necesidad de conseguir recursos económicos para su madre, quien perdió a su compañero de vida y uno de los principales apoyos de la familia. La hija del músico sostuvo que, pese a la trayectoria de su padre, la familia no cuenta con el respaldo económico que esperaba tras su fallecimiento.

“Él era un motor esencial dentro de nuestra familia, dentro del núcleo familiar. Obviamente, a mi mamá le hace falta, montones; pensamos que su vida se cortó muy rápido. Tenía mucho por hacer todavía”, expresó Arias al recordar al acordeonero.

También destacó la personalidad del artista y el vínculo que mantenía con sus seres queridos.

“Tenía una nobleza increíble, tenía una manera de ver la vida asombrosa. Entonces sí lo extraño muchísimo, personalmente; mi hermano también, mi madre, toda la familia; mis hijos lo adoraban, los hijos de mi hermana”, agregó.

La mujer explicó que, durante la enfermedad de Cuadrado, las preocupaciones familiares se concentraron en su recuperación y en los tratamientos médicos. A esto se habría sumado una reducción en la frecuencia de sus presentaciones musicales antes de enfermarse, situación que, según su hija, también pudo afectarlo anímicamente.

Hija de Egidio Cuadrado cuestionó los acuerdos que habría firmado su padre

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Arias tiene que ver con la situación contractual y pensional del músico. Según su relato, Cuadrado era un artista talentoso, pero no tenía la misma experiencia para revisar documentos y negociar acuerdos relacionados con sus condiciones laborales. La mujer aseguró que su padre confiaba en que los contratos que firmaba lo beneficiarían.

“Él era un hombre muy talentoso en la parte instrumental, pero era muy ingenuo en el tema de llenar contratos. Entonces él llenaba contratos por la necesidad o la situación y no estimaba muchas veces lo que estaba firmando”, afirmó.

Arias señaló que, de acuerdo con la información que conoce, su padre habría aceptado un acuerdo mediante el cual recibió dinero a cambio de renunciar a determinados beneficios económicos relacionados con su pensión.

“Él trabajó, pero él era un empleado. Entonces sí esperábamos como familia que él tuviera una pensión, que tuviera unos recursos, pero no los tuvo”, manifestó.

La hija del acordeonero cuestionó las consecuencias que ese acuerdo habría tenido para su familia, especialmente después de la muerte del artista.

“Finalmente él, por la necesidad, tiene que firmar un documento renunciando a 30 años de pensión, 30 años de bonificaciones y una cantidad de cosas, por la misma necesidad. Entonces hace una transacción donde él recibe un dinero a cambio de renunciar a todo esto”, explicó.

Estas afirmaciones corresponden al testimonio de Arias. Para establecer el alcance legal del acuerdo mencionado, sería necesario conocer el documento, las condiciones en las que se suscribió y las decisiones de las entidades competentes.

A las dificultades económicas se suman trámites relacionados con las regalías derivadas del trabajo musical de Egidio Cuadrado. Arias aseguró que la familia adelanta una disputa administrativa en Estados Unidos con una organización encargada de gestionar esos recursos. Según explicó, el proceso también involucra uno de los cuatro discos principales que el acordeonero grabó junto a Carlos Vives.

La mujer indicó que, después de la muerte de su padre, recibieron la documentación correspondiente, pero la gestión de los derechos económicos ha requerido numerosos trámites. Aunque confirmó que existen regalías, advirtió que los ingresos no serían tan altos como algunas personas podrían imaginar.

“Sí hay regalías; no son tan cuantiosas como ustedes pensarían, son regalías demasiado bajas para su trabajo”, señaló.

Por ahora, la familia busca avanzar en los procedimientos administrativos para aclarar el manejo de esos recursos y determinar qué ingresos corresponden al legado musical del artista.

Egidio Cuadrado dejó un disco inédito que su familia quiere publicar

Entre los proyectos pendientes del acordeonero hay uno que tiene un significado especial para sus seres queridos: la publicación de un álbum inédito titulado El don que Dios me dio.

De acuerdo con Katherine Arias, el disco reúne más de diez canciones en las que su padre participa con su voz y su acordeón. El proyecto representaba un sueño personal del músico que no alcanzó a ver terminado antes de morir.

“Para nosotros es un sueño poder cumplirle a mi padre después de muerto y dejarle a los fans y a Colombia este disco inédito”, expresó.

La publicación del álbum permitiría que sus seguidores conozcan una nueva parte de su trabajo y que la familia preserve una obra que, según Arias, tenía un valor especial para el artista.

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El legado del Rey Vallenato que acompañó a Carlos Vives

Egidio Rafael Cuadrado Hinojosa fue reconocido como Rey Vallenato en 1985 y construyó una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras destacadas del acordeón en Colombia.

Su nombre quedó estrechamente ligado al de Carlos Vives, con quien trabajó durante más de 30 años y participó en proyectos que contribuyeron a llevar el vallenato a nuevas audiencias.

Su fallecimiento, ocurrido el 21 de octubre de 2024, dejó un vacío en la música colombiana y en su familia. Ahora, mientras sus seres queridos buscan resolver los asuntos económicos y administrativos pendientes, también intentan materializar el lanzamiento de su álbum inédito.

Las declaraciones de Katherine Arias pusieron sobre la mesa las dificultades que, según su testimonio, enfrenta la familia para acceder a recursos pensionales y regalías, pese a la extensa trayectoria artística del acordeonero.

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