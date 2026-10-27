Por: Portal Bogotá

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El 24º edición del Bogotá Short Film Festival, conocido como BOGOSHORTS, consolida a Bogotá como un espacio fundamental para el fortalecimiento de los procesos audiovisuales en Colombia, según la información compartida por el portal oficial de la ciudad. Este evento, que se realizará del 1 al 8 de diciembre de 2026, reunirá una amplia diversidad de obras y expresiones cinematográficas, celebrando tanto el reconocimiento internacional alcanzado por producciones nacionales como la exploración de nuevas formas narrativas y tecnológicas.

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La Selección Oficial de #24BOGOSHORTS contará con 39 cortometrajes en la Competencia Nacional, 67 en categorías internacionales, además de apartados específicos como Corto Periodístico, experiencias de Realidad Virtual, F3 - Fanático Freak Fantástico (cine de género) y Competencias temáticas denominadas Conexión y Colecciones, según datos presentados en la tradicional Noche de la Revelación en la Cinemateca de Bogotá.

En la Competencia Nacional se destacan cortos de ficción como ‘Pelotón Trueno’, de Theo Montoya, presentado en el prestigioso Festival de Cannes, y ‘Jülapüin Yonna (El sueño de danzar)’ de Luzbeidy Monterrosa, reconocido en la Berlinale y galardonado en imagineNATIVE 2026. En documental, ‘En el silencio después’, de Sebastián Delascasas, ha sido seleccionado en Locarno, al igual que ‘Prayer for All Simple Things’ de Diego Rojas, que ha recorrido Oberhausen y RIDM. Además, la competencia incluye trabajos de animación y experimental que exploran técnicas alternativas, como ‘A body that hurts’ de David Espitia. La Competencia Nacional de Videoclip muestra producciones audiovisuales relacionadas con distintos artistas musicales.

A nivel internacional, la programación incluye obras ganadoras o seleccionadas en festivales como Cannes, Berlín, Locarno, Sundance, Rotterdam y Annecy. Por ejemplo, el documental ‘O Rio de Janeiro continua lindo’ fue premiado en Locarno y Clermont-Ferrand; ‘City of Owls’, de Zhenia Kazankina, participó en la Semana de la Crítica de Cannes, y ‘Please’, de Anna Mantzaris, obtuvo el Premio Jean-Luc Xiberras en Annecy. La categoría de Experimental reúne propuestas que han estado en encuentros destacados como Rotterdam e IndieLisboa.

BOGOSHORTS también impulsa innovaciones como la Competencia de Corto Periodístico, que reconoce diversas maneras de narrar la actualidad, y una sección de realidad virtual, con experiencias premiadas y seleccionadas en Venice Immersive, IDFA DocLab y Laval Virtual. Para los seguidores de los géneros fantásticos, F3 reúne cortos de terror, ciencia ficción y fantasía de todo el mundo. Además, la sección Colecciones invita al público a votar entre obras temáticas nacionales e internacionales, abriendo espacio para historias sobre amor, adolescencia, diversidad LGBTIQ+ y fútbol.

¿Qué películas colombianas participan en el 24º BOGOSHORTS y en qué festivales han sido reconocidas?

En la Competencia Nacional del 24º BOGOSHORTS sobresalen cortometrajes como ‘Pelotón Trueno’, presentado en el Festival de Cannes; ‘Jülapüin Yonna (El sueño de danzar)’, estrenado en la Berlinale y galardonado en imagineNATIVE 2026; ‘En el silencio después’, seleccionado en Locarno; y ‘Prayer for All Simple Things’, participante en Oberhausen y RIDM, según información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Qué experiencias inmersivas de realidad virtual destacarán en BOGOSHORTS 2026 y dónde han sido presentadas?

Las cinco experiencias de realidad virtual seleccionadas incluyen “Raj’in (We Shall Return)”, presentada en Venice Immersive 2026 y seleccionada para IDFA DocLab; “Mirage”, vista en Venice Immersive 2025 y premiada en Laval Virtual; “A Long Goodbye”, ganadora en Venice Immersive y Annecy; “蟬與花 (When the Flowers Bloom)” de Taiwán; y “Paraíso”, obra representativa de Colombia, de acuerdo con el portal oficial de la Cinemateca de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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