Nuevos y reveladores detalles sobre el estado de salud del cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta salieron a la luz tras el grave accidente de tránsito sufrido por el bus de su agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní. La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, entregó un reporte detallado en entrevista con Recap Blu sobre las intervenciones quirúrgicas de urgencia a las que fue sometido el artista.

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Sánchez precisó que el intérprete ingresó a la Clínica Sinaí Vital del municipio de Bosconia con una amputación traumática en una de sus extremidades inferiores como consecuencia directa del impacto vial:

“El señor Carlos Alberto Zuleta llegó ya amputado a la Clínica Sinaí Vital del municipio de Bosconia, está intubado”, confirmó la funcionaria durante la entrevista radial.

Adicionalmente, el equipo médico de urgencias intervino quirúrgicamente su otra pierna para salvar el miembro afectado, procedimiento que concluyó con éxito. No obstante, el cuadro clínico del artista se complicó debido a una severa contusión pulmonar que le causó insuficiencia respiratoria, obligando a los especialistas a intubarlo e ingresarlo de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo estricta observación médica.

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Respecto a la intención de la familia de trasladar a Kbeto Zuleta a una clínica de mayor nivel en otra ciudad, la secretaria de Salud aclaró que las condiciones actuales del cantante no lo permiten:

“En estos momentos es un poco complicado por la inestabilidad del paciente. Estamos esperando que haya un poco más de estabilidad para que los familiares puedan proceder con ese traslado”, puntualizó Georgina Sánchez.

El balance general de la emergencia deja un saldo total de 22 personas lesionadas atendidas en la red hospitalaria de la región. De los afectados, cinco pacientes se encuentran en cuidados intensivos distribuidos entre la Clínica Sinaí Vital, la Clínica Erasmo y la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar. Las autoridades sanitarias confirmaron que los demás integrantes del equipo presentaron fracturas en antebrazos y contusiones torácicas, mientras que el conductor del vehículo resultó sin heridas de consideración. Las causas del siniestro continúan bajo investigación por parte de los peritos de tránsito.

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