Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI) tiene como objetivo acercar el séptimo arte al público mediante una programación innovadora y diferente, enfocada en ofrecer experiencias inmersivas y explorar nuevas formas de narrar historias mediante sonidos e imágenes. De acuerdo con información publicada por 90 Minutos, la edición de este año presenta actividades en el espacio YAWA, desarrolladas entre el sábado 17 y el domingo 25 de octubre, dentro de la sección denominada Cine Expandido. Esta propuesta busca indagar en el cruce entre el cine, la tecnología y otros lenguajes artísticos, permitiendo a los asistentes vivir el cine de una manera poco convencional.

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Según los organizadores citados por 90 Minutos, una de las actividades más destacadas es la Muestra RV Realidades en 360, la cual estará disponible en el hall de YAWA de 3:00 a 7:00 p. m. Durante este espacio, el público podrá disfrutar de seis documentales inmersivos, con entrada libre, lo que garantiza un acceso democrático a estas innovadoras propuestas audiovisuales. Además, durante los días 20, 21 y 22 de octubre a las 7:00 p. m., se presentarán cortometrajes en formato de domo. Esta programación incluye una muestra universitaria local, una selección internacional y una exhibición impulsada por IDARTES, institución reconocida por su labor en la gestión cultural.

El sábado 17 de octubre, los asistentes podrán presenciar una experiencia única: Domo Live: Camoflux – Incendio Igapó. Este evento une música, voz y visuales, involucrando a Leo Castañeda en la parte visual, Irakara en la voz y Víctor Gamboa en la música. El propósito es aprovechar el domo como herramienta para ofrecer una vivencia audiovisual que trascienda los formatos tradicionales del cine.

La agenda continúa con el taller ‘Sumergidos en un océano al aire: taller de cine atmosférico’, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre, entre las 3:00 y las 7:00 p. m. en el cuarto piso de YAWA. Como destaca 90 Minutos, este espacio contará con la presencia de Maia Gaitas Vargas, proveniente de Argentina. La entrada será libre hasta completar aforo, incentivando la participación activa de quienes desean explorar el cine desde una perspectiva sensorial.

Así, FICCALI en YAWA plantea una forma de vivir el cine que va más allá de la simple proyección, invitando al público a habitarlo mediante el sonido, la imagen, la tecnología y el entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades inmersivas ofrece FICCALI en YAWA durante octubre?

Entre las principales actividades inmersivas organizadas por FICCALI en YAWA se destacan la Muestra RV Realidades en 360, que incluye documentales inmersivos; exhibiciones de cortometrajes en formato domo con selecciones locales e internacionales; el evento Domo Live: Camoflux – Incendio Igapó, que une música, voz y visuales; y un taller de cine atmosférico conducido por Maia Gaitas Vargas, todo con entrada libre y dirigida a públicos diversos.

¿En qué consiste el formato de domo y cómo se utiliza en el Festival Internacional de Cine de Cali?

El formato de domo se refiere a una estructura arquitectónica semiesférica utilizada como sala de proyección envolvente, que permite mostrar películas y visuales de manera panorámica e inmersiva. En el Festival Internacional de Cine de Cali, este formato se utiliza para exhibir cortometrajes y ofrecer experiencias audiovisuales en las que el público se sumerge visual y sensorialmente en las obras seleccionadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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