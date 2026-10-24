Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,0 sacudió este jueves 22 de octubre la región autónoma del Tíbet, situada en el suroeste de China. Según el reporte del Centro de Redes Sismológicas de China (CENC), el movimiento telúrico tuvo lugar a las 22:33, hora local, correspondiendo a las 14:33 GMT. El sismo se originó en la prefectura de Nagqu, al norte del Tíbet, una zona caracterizada por su difícil acceso y por estar ubicada en el interior de una región montañosa de gran altitud.

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El epicentro fue situado en una remota área de la meseta tibetana, donde la altitud promedio en un perímetro de cinco kilómetros alcanza los 4.864 metros sobre el nivel del mar, factor que complica tanto la llegada de equipos de rescate como la comunicación con las comunidades locales. La profundidad exacta del sismo no fue un dato unánime: mientras el CENC informó que fue de 10 kilómetros, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) calculó inicialmente una profundidad de 18 kilómetros. Esta disparidad entre organismos internacionales y chinos es habitual, debido a la utilización de métodos y tecnologías diferentes para el registro sísmico.

Este evento destaca por ser el más fuerte registrado en el territorio chino desde enero de 2024, lo que evidencia la persistente actividad sísmica en la región. La meseta tibetana, donde se produjo el terremoto, es conocida por sus condiciones extremas y su relevancia geográfica, ya que combina una altura promedio considerable con desafíos logísticos que dificultan tanto la evaluación de daños como la respuesta de emergencia. Hasta el momento, según la información suministrada por las mismas fuentes, no se han entregado detalles adicionales sobre posibles consecuencias o daños materiales y personales.

El registro de este sismo recuerda la importancia de la vigilancia continua de las regiones montañosas de China, que periódicamente son escenario de terremotos de mediana y alta magnitud. Las autoridades continúan monitoreando la zona para evaluar posibles riesgos secundarios y para brindar asistencia en caso de ser necesaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en la región autónoma del Tíbet?

El epicentro se localizó en la prefectura de Nagqu, al norte del Tíbet, dentro de la meseta tibetana. Según datos del CENC, la zona epicentral cuenta con una altitud promedio de 4.864 metros sobre el nivel del mar en un radio de cinco kilómetros, lo que agrega complejidades a cualquier intervención posterior.

¿Por qué difieren los reportes de profundidad del terremoto entre CENC y USGS?

Las diferencias en la profundidad reportada, con el CENC señalando 10 kilómetros y el Servicio Geológico de Estados Unidos informando 18 kilómetros, se deben a variaciones en la metodología y tecnología empleadas por cada organismo para medir los movimientos sísmicos. No es inusual encontrar discrepancias en este tipo de datos tras un evento sísmico relevante.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.