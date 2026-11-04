Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio ocurrido durante un retén en Ibagué ha puesto de manifiesto las graves consecuencias que puede enfrentar un conductor por negarse a una prueba de alcoholemia. De acuerdo con la información recopilada, el conductor, quien presuntamente tendría algún vínculo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), fue requerido por agentes de tránsito para practicarse el examen que permite determinar si había consumido bebidas alcohólicas antes de conducir. Sin embargo, el hombre decidió no acatar la solicitud de los agentes, lo que desató un procedimiento más complejo y, sobre todo, sanciones administrativas de gran impacto económico.

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La situación se tornó aún más llamativa por la manera en que el conductor habría abordado el procedimiento. Según datos conocidos, en un primer momento este ciudadano se identificó como integrante de la Policía Nacional, pero cambió su versión cuando llegaron uniformados de esa institución al sitio del control. La Secretaría de Movilidad de Ibagué confirmó que el conductor se negó rotundamente a realizarse la prueba técnica para establecer su estado alcohólico, una actitud que, conforme a la normativa citada por la dependencia, conlleva una multa superior a los 60 millones de pesos, además de la suspensión de la licencia de conducción.

Frente a lo ocurrido, la Secretaría de Movilidad emitió un pronunciamiento en el que respalda la labor de control adelantada en la capital tolimense y advierte que no es admisible el desconocimiento de las normas ni el irrespeto hacia la autoridad. En palabras oficiales de la entidad: “No vamos a permitir el desorden, la evasión a las normas y el irrespeto a la autoridad”. Asimismo, reiteró que los operativos continuarán con el propósito de proteger la integridad de quienes se movilizan en la ciudad y recalcó: “No bajamos la guardia. Trabajamos por la seguridad y la protección de la vida”, en respuesta a los incidentes similares, incluso mortales, que han ocurrido en el departamento.

El caso evidencia las consecuencias directas de oponerse a un procedimiento legal como lo es la prueba de alcoholemia en un retén vial. Por ahora, la supuesta relación del conductor con el INPEC, así como la forma en que intentó identificarse ante los agentes, serán materias de verificación por parte de las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto es la multa por negarse a la prueba de alcoholemia en Ibagué?

La multa por negarse a practicarse la prueba de alcoholemia durante un control de tránsito en Ibagué, según información confirmada por la Secretaría de Movilidad, supera los 60 millones de pesos. Además de la sanción económica, el conductor afronta también la suspensión de la licencia de conducción, lo que agrava aún más la situación para quienes opten por evitar este procedimiento obligatorio.

¿Qué es el INPEC y por qué es relevante en este caso?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es la entidad encargada de la administración de las cárceles y centros penitenciarios en Colombia. Su supuesta vinculación con el conductor implicado es relevante, ya que podría tratarse de un funcionario público que debe dar ejemplo de cumplimiento de la ley y respeto a la autoridad, por lo que la verificación de su identidad y relación con el INPEC reviste importancia en la investigación del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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