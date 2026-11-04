Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo golpe a la minería ilegal se registró en zona rural de Ataco, en el sur del Tolima. De acuerdo con información entregada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, la Fuerza Pública llevó a cabo un operativo en el corregimiento de Santiago Pérez, cerca del río Saldaña, que dejó como saldo la destrucción de doce excavadoras y diez cambuches empleados para la explotación ilícita de oro. Esta intervención, ejecutada dentro del despliegue de la operación PIJAOS X, contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Según datos oficiales revelados este miércoles 4 de noviembre, el objetivo central de la operación fue atacar las estructuras logísticas que sustentaban la extracción ilegal en tres puntos de la zona. De acuerdo con las autoridades, la maquinaria y los campamentos intervenidos posibilitaban la permanencia de organizaciones criminales, contribuyendo significativamente a sus fuentes de financiación ilegal.

La gobernadora Matiz detalló que la destrucción de las excavadoras implica una afectación económica superior a 464 millones de pesos para el denominado Frente Gerónimo Galeano, un grupo criminal señalado como responsable de este tipo de actividades en la región. Además, aseguró que los puntos de explotación ilegal intervenidos producían mensualmente cerca de 3.087 millones de pesos en oro extraído de manera ilícita, recursos que sostenían las economías de estos grupos armados.

El operativo se desplegó en la ribera del río Saldaña, un sector estratégico donde las autoridades han enfocado esfuerzos para combatir la minería ilegal. El propósito, según la mandataria departamental, es frenar el deterioro ambiental y cortar las fuentes de financiación de los actores armados que afectan a las comunidades locales.

La ofensiva contra este delito continuará en el sur del Tolima, afirmó la gobernadora, quien resaltó la importancia de proteger los recursos naturales de la región. “Defender el río Saldaña es defender la vida, el agua y el futuro de nuestras comunidades”, señaló Matiz, subrayando el impacto social y ambiental de estas acciones. Las autoridades mantienen la vigilancia y las intervenciones en otros puntos vinculados con la extracción ilegal de oro, en su propósito de debilitar las economías criminales y salvaguardar el territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias económicas trae la destrucción de maquinaria en operativos contra minería ilegal en Tolima?

De acuerdo con la gobernadora Adriana Magali Matiz, la destrucción de maquinaria utilizada para la minería ilegal representa una pérdida económica significativa para las organizaciones criminales, con un impacto específico de más de 464 millones de pesos solo en el caso del Frente Gerónimo Galeano. Esto debilita las fuentes de financiación de los grupos armados involucrados en la explotación ilícita de oro en la región.

¿Cuál es la importancia del río Saldaña en la lucha contra la minería ilegal en Tolima?

Según las autoridades departamentales, el río Saldaña es clave en la estrategia de protección ambiental y social de la región. La minería ilegal en sus alrededores amenaza la vida, el agua y el futuro de las comunidades locales, por lo que la defensa de este afluente es considerada prioritaria para garantizar el bienestar y el desarrollo sostenible en el sur del Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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