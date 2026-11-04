Una grave denuncia ciudadana mantiene en alerta a las familias y autoridades del municipio de Itagüí, en el Valle de Aburrá, tras detectarse que varios menores de edad recibieron golosinas que contenían elementos punzantes y metálicos en su interior durante las celebraciones de Halloween. El caso encendió las alarmas de la comunidad luego de que padres de familia identificaran tornillos y agujas incrustados en los caramelos recolectados en las calles de la localidad.

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Uno de los testimonios conocidos corresponde al de Alejandra Restrepo, madre de familia de la zona, quien relató que al regresar a su vivienda tras pedir dulces con su hijo, el menor descubrió un objeto extraño en una de las golosinas. “En uno de esos dulces, en un barrilete, le salió un tornillo. El niño se puso a revisar porque quería comer y en el momento que abrió el empaque tenía el tornillo”, afirmó la acudiente, destacando que el hallazgo evitó una tragedia de mayor gravedad.

A este hecho se suman otros reportes similares expuestos por líderes sociales de la región, quienes señalaron que varios niños recibieron confites con agujas de coser insertadas de manera premeditada. Julián Vélez, líder comunitario del municipio, rechazó categóricamente los actos y alertó sobre los riesgos para la salud de la infancia local. “No sabemos cuántos confites se repartieron ni qué persona malintencionada realizó este tipo de acto tan reprochable”, expresó.

Frente a la gravedad de las denuncias, la Policía y las autoridades administrativas de Itagüí iniciaron el análisis de los testimonios e inspecciones en los sectores donde se habrían distribuido las golosinas. Asimismo, emitieron una recomendación urgente a los padres de familia del Valle de Aburrá para que inspeccionen de forma exhaustiva el empaque y contenido de todos los dulces que sus hijos hayan recolectado durante el fin de semana antes de permitir su consumo.