El disfraz que Nicolás Rodríguez utilizó durante la celebración de Halloween de Atlético Nacional desató comentarios y críticas en redes sociales. El extremo del equipo antioqueño participó en una actividad del plantel en la sede deportiva de Guarne, Antioquia, con un atuendo de estilo militar, prendas de camuflado y el rostro cubierto, una caracterización que varios usuarios asociaron con grupos armados ilegales.

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Ante la polémica, el futbolista decidió explicar el significado de su elección a través de sus historias de Instagram. Rodríguez aseguró que no buscaba respaldar a ninguna organización armada ni hacer una burla de las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto colombiano.

“Mi disfraz no tiene que ver con ningún tipo de apoyo o burla hacia la gente ni hacia las víctimas de todo este conflicto”, expresó el jugador, quien también contó que su atuendo tenía relación con un apodo que recibe de sus compañeros en el camerino.

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Según explicó, varios integrantes del equipo suelen llamarlo “guerrillero” o “guerrillo” debido a que nació en San José del Guaviare, departamento que históricamente ha sido afectado por el conflicto armado. El extremo afirmó que se toma ese sobrenombre con humor y que no lo considera una razón para ocultar sus orígenes.

“A la interna del grupo tengo un sobrenombre, muchos de mis compañeros me dicen ‘guerrillero – guerrillo’ por el simple hecho de ser de San José del Guaviare. No me molesta, es la historia de mi departamento y no lo puedo tapar, me lo tomo con humor”, explicó.

Rodríguez también habló de los señalamientos que, según él, suelen recibir las personas provenientes de su región por la historia de violencia que ha vivido el territorio. Ofreció disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos por su caracterización y reiteró que no tuvo la intención de causar malestar ni de irrespetar a las víctimas del conflicto.

Nicolás Rodríguez se pronuncia sobre el disfraz de “guerrillo” pic.twitter.com/fFxS5YEBMz — Luis J (@TweetLJ1) October 31, 2026

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