Por: Portal Bogotá

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El Equipo Bogotá enfrenta un extenso calendario deportivo este fin de semana de puente festivo, de acuerdo con información suministrada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Serán siete competencias internacionales y cuatro torneos nacionales, todos determinantes en el proceso de clasificación hacia los Juegos Nacionales de 2027. El evento central es el inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal, que tendrán lugar del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026. Allí Colombia tendrá la presencia de 22 deportistas, con cuatro representantes provenientes del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa": Brayan Pérez en baile deportivo, Juan Esteban Plazas en esgrima, Valery Sofía Rubio en lucha playa y Alejandro Gutiérrez en deportes ecuestres. Según IDRD, esta será la última edición de estas justas por decisión del Comité Olímpico Internacional (COI), porque no hubo ciudades interesadas en acoger los próximos juegos.

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El talento del Distrito Capital también se verá reflejado en otras competencias de relevancia mundial. Los bogotanos Laura Saavedra, Diana Yoscua, Alexander Jiménez, Erick Pinzón y Samuel Roa, participarán en el Campeonato Mundial de Natación con Aletas en aguas abiertas, que se llevará a cabo en Sharm El Sheikh, Egipto. Por su parte, Diego Germán Dueñas, Edwin Fabián Matiz y Juan José Ríos competirán en el Campeonato Mundial de Paracycling en Pista, en Apeldoorn, Países Bajos. Además, Carlos Alberto Ramírez y Juan José Velásquez correrán en la Copa Mundo UCI de ciclismo BMX Racing en Sarasota, Estados Unidos.

Otros desafíos internacionales en la agenda incluyen el Campeonato Panamericano Campeón de Campeones de Bowling en San José, Costa Rica, con la participación de Alfredo Quintana y Óscar Rodríguez. También, el Campeonato de las Américas de Paraesgrima en Sao Paulo, Brasil, tendrá a Ángel Castillo y Héctor Molano, y el Campeonato Suramericano de la Juventud U7 a U17 de ajedrez, que se disputará en el Palacio de los Deportes de Bogotá, contará con la presencia de Thaliana Solano, Sergio Ayala y Megan De Lima.

En el panorama nacional, el Primer Torneo Clasificatorio Femenino de Fútbol de Salón a Juegos Nacionales 2027 se desarrolla en Yopal, Casanare, donde destacan Angie Castañeda y Laura Gutiérrez. El Equipo Bogotá defenderá el título del Campeonato Nacional Interligas Mayores de Atletismo, que obtuvo en Armenia tras cincuenta años, ahora en el estadio La Flora de Bucaramanga, con atletas como Martha Valeria Araújo, María Fernanda Murillo y Carlos Palacios. Finalmente, el Paratletismo y el Primer Evento Clasificatorio a Juegos Paranacionales 2027 se celebran en Medellín, donde participan Ionis Dayana Salcedo, Cristian Torres, Franklin Sáenz, Laura Micolta y Yamil Acosta, entre otros destacados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes representan a Bogotá en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

En los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, la delegación colombiana contará con la participación de cuatro atletas de Bogotá: Brayan Pérez en baile deportivo, Juan Esteban Plazas en esgrima, Valery Sofía Rubio en lucha playa y Alejandro Gutiérrez en deportes ecuestres, según lo informado por el IDRD.

¿Cuáles son las competencias internacionales donde el Equipo Bogotá participa este fin de semana?

Durante este fin de semana, el Equipo Bogotá estará presente en siete eventos internacionales: Campeonato Mundial de Natación con Aletas en Egipto, Campeonato Mundial de Paracycling en Países Bajos, Copa Mundo UCI de BMX Racing en Estados Unidos, Campeonato Panamericano de Bowling en Costa Rica, Campeonato de las Américas de Paraesgrima en Brasil y Campeonato Suramericano de la Juventud de ajedrez en Bogotá, siguiendo el reporte del IDRD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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