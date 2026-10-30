Millonarios jugó su último partido el pasado 20 de octubre, cuando empató 1-1 con Once Caldas, luego de una gran seguidilla de partidos. Desde entonces, el equipo ha tenido tiempo de recuperación, tiempo para afinar detalles y más pensando en los últimos compromisos de la primera ronda, en los que buscará conseguir la clasificación.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Se viene problemón para Millonarios por culpa de Sencia que le podría costar la clasificación)

De hecho, su próximo encuentro será con América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá el próximo miércoles 4 de noviembre a las 8:30 de la noche, por lo que aún tiene unos días más de preparación para llegar en las mejores condiciones posibles al cierre del campeonato.

Es más, este tiempo le ha servido al equipo para recuperar varias fichas, que pueden ser importantes de cara a lo que se viene.

Lee También

Qué jugadores ha recuperado Millonarios

Este viernes, 30 de octubre, Millonarios sacó un comunicado informando cómo va la actualidad médica del equipo y compartió buenas noticias, puesto que ahora solo quedará un jugador pendiente de recuperación.

En dicho comunicado, el equipo anunció que los jugadores que ya se recuperaron fueron Jorge Arias, Carlos Sarabia y Samuel Martín, quienes ya se reintegraron al trabajo con el equipo pensando en los siguientes compromisos.

🩺▶️ Actualidad Médica Millonarios Fc. Conoce toda la información en https://t.co/vUVNYhr92q https://t.co/OrwTOFfYzD — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 30, 2026

Por su parte, el jugador Jhomier Guerrero, quien sufrió una de las lesiones más complicadas del equipo, avanza en su proceso de readaptación física, por lo que si todo marcha bien podría estar en los cuadrangulares, siempre y cuando se logre la clasificación a las finales del campeonato.

(Ver también: Niño viajó 20 horas para ver a Millonarios en El Campín y se quedó sin cumplir su sueño)

Qué partidos le quedan a Millonarios

Cabe destacar que en este momento Millonarios marcha en la quinta posición del campeonato con 26 puntos, a cuatro, en teoría de la clasificación, pero por delante tiene a rivales muy complicados a los que debe superar, los cuales son:

Millonarios vs. América: 4 de noviembre a las 8:30 de la noche.

Tolima vs. Millonarios: 7 de noviembre a las 4:05 de la tarde.

Millonarios vs. Alianza: 12 de noviembre con horario aún por definir.

* Pulzo.com se escribe con Z