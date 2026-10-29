La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lanzó una advertencia para los aficionados que planean viajar a Barranquilla para asistir a la final de la Copa Sudamericana 2026. El organismo alertó sobre agencias de turismo que ofrecen paquetes de viaje con entradas incluidas, pero cuya autenticidad no puede garantizar.

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La preocupación de la entidad está relacionada con la procedencia de las boletas que hacen parte de estas ofertas. Según informó en un comunicado, tiene conocimiento de que varias agencias están promocionando paquetes turísticos para las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de 2026, programadas en Barranquilla, Colombia, y Montevideo, Uruguay, respectivamente.

Sin embargo, la Conmebol aclaró que desconoce el origen y la autenticidad de las entradas que ofrecen esas empresas. Por esa razón, advirtió que no se hace responsable de los problemas que puedan enfrentar los aficionados que compren tiquetes por fuera de los canales autorizados.

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Dónde comprar las entradas para la final de la Sudamericana

Ante esta situación, la Conmebol recordó que la venta oficial de entradas para la final de la Copa Sudamericana se lleva a cabo exclusivamente por medio de la plataforma habilitada para ese torneo.

Los interesados en asistir al partido que se disputará en Barranquilla pueden consultar la página oficial de venta de boletas en el siguiente enlace: sudamericana.eleventickets.com.

Para la final de la Copa Libertadores, que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, el canal autorizado es libertadores.eleventickets.com.

La entidad fue enfática en que no reconocerá las entradas adquiridas por fuera de estas plataformas oficiales. Esto significa que quienes compren boletas a través de vendedores no autorizados podrían quedarse sin acceso al estadio, incluso si pagaron por un paquete turístico que supuestamente incluye el ingreso al encuentro.

Una sola empresa puede vender paquetes con entradas y hospitalidad

La advertencia también incluye una precisión para quienes buscan contratar servicios turísticos que contemplen tanto el desplazamiento como el ingreso al evento.

De acuerdo con la Conmebol, Abolsut Sport es la única empresa autorizada para promocionar y vender paquetes que incluyan entradas y servicios de hospitalidad para las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de 2026.

El organismo señaló que adoptará las medidas correspondientes para proteger los derechos de los aficionados y procurar que el proceso de venta sea transparente y seguro.

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Por eso, antes de pagar por un paquete turístico para viajar a Barranquilla, los hinchas deben verificar quién lo ofrece y comprobar que las entradas provengan de los canales autorizados. La recomendación cobra importancia para quienes planean desplazarse desde otras ciudades de Colombia o desde el exterior, pues una compra irregular podría traducirse en gastos de viaje sin la posibilidad de ingresar al partido.

La advertencia de la Conmebol busca evitar que los aficionados pongan en riesgo su dinero y su asistencia a uno de los encuentros más importantes del calendario continental de clubes.

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