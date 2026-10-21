En la noche de este martes, 20 de octubre, Boca Juniors le remontó la serie y se llevó la victoria de la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco Da Gama, un compromiso muy importante porque definía al primer equipo que jugaría la final del certamen en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

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Y es que desde muy temprano, el equipo argentino salió a marcar diferencias, pues apenas al minuto 4 empató la serie demostrando que no se iba a esconder en el estadio Maracaná, sino que quería la victoria y la clasificación a la final.

De hecho, al final el conjunto argentino logró la clasificación gracias a un golazo de Leandro Paredes, quien remató de larga distancia para mandar el balón al fondo de la red y así conseguir este anhelado triunfo.

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Este fue el resumen del encuentro:

Ante esto, los hinchas de Vasco quedaron muy molestos, pues era volver a pelear un título internacional luego de 28 años, pero quedaron con las manos vacías jugando de local.

Es más, en redes sociales se viralizó un video en el que se ve a un aficionado tan furioso que coge a golpes el televisor en el que estaban viendo el partido y tira todo lo que estaba encima de la mesa, mostrando la frustración y enojo porque su equipo no consiguió el paso a la final.

😡 La BRONCA de este hincha de Vasco da Gama tras la eliminación de la #CopaSudamericana ante Boca. 📹 X/FlamenGOL_81 https://t.co/hzanZ1Bf2f — TyC Sports (@TyCSports) October 21, 2026

Y es que al final Vasco tenía una gran oportunidad porque había ganado en el compromiso de ida, pero al final, en un estadio histórico y con su gente, no pudo asegurar ese paso al partido decisivo del certamen.

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Cuándo es la final de la Copa Sudamericana

Así las cosas, Boca ya tiene todo listo para jugar la final del segundo torneo de clubes más importante del continente, un partido que será el próximo sábado, 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

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