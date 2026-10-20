Este martes, 20 de octubre, se juega uno de los partidos más importantes del año, pues Vasco Da Gama de Brasil recibe a Boca Juniors en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana, una llave que va 1-0 a favor del equipo de Río de Janeiro.

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Este será un encuentro que se disputará a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana, en el estadio Maracaná, y es de gran importancia porque el que gane jugará la gran final en el estadio Metropolitano el 21 de noviembre.

Ahora, cabe recordar que para este encuentro no estará Carlos Gómez debido a la expulsión sufrida la semana pasada en la Bombonera, pero en su reemplazo estaría otro colombiano: Marino Hinestroza.

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Según la prensa brasileña, el entrenador del Vasco ya le habría informado a Marino Hinestroza que ocupará el lugar de Gómez en el 11 titular, lo que significa una oportunidad de oro para él.

Cabe recordar que desde que aterrizó en Brasil, el jugador no se ha ganado la titular y le ha costado, pero en la Sudamericana ha sido donde más ha jugado y por eso es que espera hacer un buen papel para seguir aumentando en confianza y así recuperar el nivel tan alto que alcanzó en Atlético Nacional.

Además, este partido tiene un condimento especial para él y es que estuvo muy cerca de jugar en Boca Juniors, pues apenas salió de Nacional, el cuadro argentino trató de ficharlo, pero por temas de papeleo, presupuesto y más, esa opción se cayó y el futbolista terminó en el equipo brasileño.

De esta manera, Hinestroza espera hacer un buen papel para ayudar a su equipo a volver a una nueva final, recordando que si avanza se medirá contra el ganador entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, una llave que va 3-0 a favor de los brasileños.

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Qué títulos internacionales tiene Vasco Da Gama

Vale la pena recordar que de ganar esta competencia, este sería el primer título internacional del equipo en más de 28 años, pues hasta ahora los que suma son:

Copa Libertadores en 1998.

Copa Mercosur en 2000.

Campeonato Sudamericano de Campeones en 1948.

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