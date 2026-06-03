El futuro de Marino Hinestroza en Brasil parece cada vez más incierto. Según informó el medio brasileño Jogo Vivo, el entorno del extremo colombiano ya trabaja junto con Vasco da Gama para encontrarle una salida y negociar su llegada a otro equipo en medio de una temporada marcada por cuestionamientos deportivos y problemas fuera de la cancha.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Confirman nueva salida en Millonarios para el segundo semestre; ¿firmará con Santa Fe?)

El futbolista de 23 años llegó al conjunto carioca como una apuesta importante de la directiva, que desembolsó cerca de cinco millones de dólares por su fichaje. Sin embargo, su rendimiento no habría cumplido las expectativas desatadas tanto en el club como entre los aficionados.

Marino Hinestroza perdió protagonismo en Vasco da Gama

De acuerdo con la información publicada en Brasil, el colombiano se convirtió en uno de los jugadores más señalados por los hinchas durante la crisis deportiva que atraviesa el equipo.

Lee También

Su nombre incluso apareció entre los principales objetivos de las protestas adelantadas por barristas en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa, luego de la derrota por 3-0 frente a Bragantino. En ese compromiso, Hinestroza ni siquiera fue convocado.

El panorama habría llevado a que tanto el club como los representantes del jugador comenzaran a explorar alternativas para definir su futuro deportivo.

🚨 EXCLUSIVO Representantes de Marino Hinestroza buscam, junto ao Vasco, autorização para negociá-lo com outro clube. O ponta colombiano de 23 anos custou 5 milhões de dólares (R$30 milhões a época) aos cofres cruzmaltinos e não vem desempenhando o que era esperado por parte da… pic.twitter.com/jfnY2RXsEi — ᒍOGO ᐯIᐯO ⚽🏀🏈🏐🥎 (@JogoVivoNews) June 1, 2026

Las ausencias de Marino Hinestroza desataron preguntas en Brasil

Las últimas semanas del colombiano también han estado marcadas por reportes médicos emitidos por Vasco da Gama.

Para el compromiso frente a Barracas Central por la Copa Sudamericana, el club explicó su ausencia señalando que el jugador continuaba en tratamiento por molestias musculares.

Posteriormente, antes del encuentro contra Atlético Mineiro, la institución informó que el extremo presentaba un edema en el muslo izquierdo y seguía bajo tratamiento intensivo junto al departamento médico.

Sin embargo, la situación despertó nuevas dudas después de que el propio futbolista compartiera fotografías en Colombia a través de sus redes sociales durante el mismo periodo en el que, según los reportes oficiales, permanecía bajo seguimiento médico.

* Pulzo.com se escribe con Z