Desde hace unos días, el futbolista colombiano Jhon Jáder Durán estaba en el centro de atención debido a una pelea que presuntamente provocó en el último compromiso del Benfica, pues los jugadores rivales aseguraron que el exjugador del Al Nassr les hizo gestos y por eso se armó toda una confrontación.

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Ante esto, el juez lo expulsó, pero al ver los videos, se puede evidenciar que el futbolista no hizo ningún gesto y por eso el equipo pidió revocar esa sanción. Esta fue toda la situación:

Al analizar la situación, la Federación Portuguesa de Fútbol analizó el video y quedó en evidencia que no había ninguna prueba contundente en contra del futbolista, así que congeló la sanción.

“El Consejo Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol ha abierto un expediente disciplinario contra el jugador tras su expulsión, lo que significa que la sanción queda, por ahora, suspendida”, explicó O Jogo.

Y agregó: “El jugador colombiano podrá jugar. Sin embargo, hay un plazo de 15 días antes de que se conozca la decisión final sobre cualquier posible sanción”.

De esta manera, el futbolista colombiano pudo jugar tanto en la Copa de la Liga de Portugal vs. Gil Vicente y también podrá jugar contra el Alverca el próximo lunes, 2 de noviembre, a las 3:15 de la tarde.

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Así las cosas, Jhon Jáder Durán debe estar pendiente de la disposición final de la sanción, pero desde Benfica lo que piden es que se elimine por completo porque no hay cómo comprobar que haya hecho una provocación.

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