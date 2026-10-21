Esta temporada pinta un poco mejor para el futbolista colombiano Jhon Jáder Durán, pues pese a que solo lleva tres goles en lo que va de los campeonatos, se ve más centrado, humilde y enfocado en el trabajo, con la idea de volver a retomar su mejor nivel.

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Es más, en la pasada fecha de la Europa League sorprendió a los hinchas del Benfica al reportarse con dos goles en la victoria frente al Celtic, lo cual llenó de ilusión a los aficionados portugueses.

Ante esto, se creía que podía repetir la fórmula en esta jornada del torneo internacional, pero desafortunadamente, según contó su técnico, no podrá estar disponible, sin dar mayores detalles al respecto.

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En la rueda de prensa previa al partido con Omonia de Chipre, el técnico del equipo, Marco Silva, dijo: “En cuanto a los jugadores que estarán de baja, Banjaqui, Enzo y Kaminski no estarán disponibles. Leandro y Durán tampoco lo estarán. Es un número elevado, lamentablemente, en un momento importante, con la creciente intensidad de la competición y partidos cada tres días”.

Y agregó: “No será posible rotar algunas posiciones, no lo ocultamos. Estamos aquí para encontrar soluciones, y algunos jugadores tendrán que asumir una mayor carga de trabajo”.

En principio no se conocían mayores detalles acerca de la ausencia del futbolista colombiano, pero minutos después el diario Récord confirmó que se trata de un problema en la rodilla y por eso no hizo parte ni siquiera de la práctica de este miércoles, 21 de octubre.

Lo cierto es que el equipo no ha sacado un informe médico oficial acerca de la gravedad de la lesión, el tiempo de recuperación ni los partidos que se pierde, pero se estima que serán un par teniendo en cuenta que no se ha podido ni ejercitar a la par de sus compañeros.

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La realidad es que esta situación podría incluso afectar sus planes de volver a la Selección Colombia, pues Lorenzo debe presentar la lista de convocados pronto y si el futbolista está lesionado, lo más seguro es que no sea llamado para los partidos vs. Chile, tanto en Cali como en Santiago.

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