El clásico del fútbol alemán tendrá una forma poco habitual de llegar a los aficionados. El partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, uno de los duelos más esperados de la Bundesliga, contará con una transmisión alternativa en la que los protagonistas no serán representados por sus imágenes habituales, sino por figuras de Playmobil en un entorno virtual que recreará lo que suceda en la cancha en tiempo real.

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La iniciativa, denominada Football Funzone: Der Klassiker, será presentada por ESPN en conjunto con la Bundesliga y apuesta por combinar fútbol en vivo, tecnología y entretenimiento. La propuesta busca acercar el deporte a nuevas audiencias, especialmente a los jóvenes y las familias, mediante una experiencia visual que recuerda a un videojuego.

Sin embargo, no se tratará de una animación preparada antes del encuentro ni de una predicción de lo que podría ocurrir durante los 90 minutos. Las figuras virtuales reproducirán los movimientos de los futbolistas y de la pelota a partir de datos oficiales de seguimiento y de las acciones que se desarrollen en el terreno de juego.

De esta manera, los espectadores podrán seguir las jugadas del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund desde una perspectiva diferente, con distintos ángulos virtuales y recursos visuales que acompañarán la narración sin quitarle protagonismo al partido.

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¡Qué otro deporte ha hecho esto?

La propuesta de ESPN tiene un antecedente llamativo en el deporte estadounidense: la transmisión alternativa de un partido de la NFL ambientada en el universo de Toy Story, que permitió seguir el encuentro a través de versiones animadas de los jugadores dentro del mundo de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos.

En aquella experiencia, los movimientos de los deportistas también se trasladaron a un entorno digital para que el público pudiera ver el partido de una manera distinta. La idea detrás de Football Funzone: Der Klassiker sigue una lógica similar, aunque cambia los personajes de Pixar por las conocidas figuras de Playmobil y lleva el concepto al fútbol europeo.

Ambas propuestas muestran cómo las transmisiones deportivas están explorando formatos que van más allá de las cámaras tradicionales y los comentarios habituales. El objetivo es ofrecer otras maneras de consumir el deporte en vivo, sin convertir el encuentro en una historia ficticia ni alterar lo que sucede en la competencia.

En el caso del clásico alemán, la tecnología permitirá representar las acciones reales de los jugadores mediante figuras virtuales, de modo que los aficionados podrán reconocer las jugadas y seguir el desarrollo del compromiso en un formato más cercano a un videojuego.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund?

La transmisión especial estará disponible en Latinoamérica a través de ESPN en Disney+ Plan Premium y el canal de YouTube de ESPN. Los relatos y comentarios estarán a cargo de Antonio Casale y Andrés Marocco.

Así, el Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund no solo ofrecerá el atractivo habitual de uno de los grandes clásicos de Alemania, sino también una manera poco convencional de seguir cada jugada: con figuras de Playmobil que reproducirán lo que ocurra en el campo, como si el partido se disputara dentro de un videojuego.

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