Por: Gol Caracol

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Internacional de Porto Alegre vive una de sus peores campañas en la historia reciente del Brasileirao, situándose en la casilla 18 con apenas 35 puntos y sumido en zona de descenso, de acuerdo con información de Noticias Caracol. La situación del club ha llamado la atención de los medios brasileños, especialmente por el rendimiento de jugadores que, como el colombiano Johan Carbonero, eran figuras en el plantel pero actualmente casi no cuentan para el equipo. La prensa de Brasil ha destacado que el principal motivo de este cambio es la falta de confianza del nuevo director técnico, Eduardo Baptista.

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Según datos recopilados por medios brasileños, Johan Carbonero ha disputado solo 77 minutos bajo la dirección de Baptista, repartidos en cinco partidos recientes, lo que equivale a menos que un partido completo. Esta situación ha llevado a que el colombiano haya perdido hasta su lugar como recambio habitual. "La derrota por 2-1 ante Fluminense reforzó el nuevo estatus de reserva. Por segundo partido consecutivo, el colombiano no recibió ni un solo minuto", se informó desde la prensa local.

En una rueda de prensa, Eduardo Baptista explicó su elección de poner en cancha a canteranos como João Victor por encima de Carbonero. El entrenador justificó su decisión diciendo que João Victor "me ayuda a corregir y tiene una salida rápida. Él era mi opción. Él participó bien allí (contra Botafogo) y entendí que podía hacer lo mismo". Este razonamiento parece no convencer a todos, especialmente si se consideran los anteriores aportes ofensivos de Carbonero.

La prensa brasileña subraya lo extraño de la situación de Carbonero, pues hasta hace poco era el máximo goleador del Internacional en el Brasileirao, con siete de los 37 goles del club en el torneo. Además, el colombiano aportó cuatro asistencias, lo que significa que estuvo involucrado en casi el 30% de los goles del equipo en la competencia. A pesar de estos números, el presente del delantero está lejos de ser prometedor.

De cara al partido del próximo 3 de noviembre ante Coritiba, ni siquiera las posibles ausencias por lesión de compañeros como Alan Patrick parecen abrirle una puerta a Carbonero. Según la información disponible, Vitinho aparece como la principal alternativa para suplir ese puesto, y también están Bruno Henrique y Paulinho entre las opciones, relegando al colombiano a un papel menor incluso en un contexto de bajas por lesión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la razón por la que Johan Carbonero perdió protagonismo en Internacional?

De acuerdo con la información proporcionada por Noticias Caracol y la prensa brasileña, la principal razón por la cual Johan Carbonero perdió protagonismo en Internacional es la falta de confianza del nuevo director técnico, Eduardo Baptista. Bajo su mando, Carbonero ha acumulado tan solo 77 minutos en cinco partidos y ha sido relegado incluso como suplente, siendo reemplazado por jugadores jóvenes como João Victor, a quienes el entrenador considera opciones más útiles para la táctica actual del equipo.

¿Cuáles son los números de Johan Carbonero en el Brasileirao con Internacional?

Según cifras reveladas por la prensa de Brasil y retomadas por Noticias Caracol, Johan Carbonero es el máximo goleador del Internacional en el Brasileirao, con siete anotaciones. Además, ha proporcionado cuatro asistencias, participando en casi el 30% de los goles conseguidos por el equipo en la presente temporada de la liga brasileña.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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