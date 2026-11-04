Por: Portal Bogotá

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La movilidad en el sur de Bogotá experimenta ajustes significativos con la modificación en la operación del servicio TransMiZonal 10-4 Bosa Laureles, anunciado en la plataforma oficial de TransMilenio. De acuerdo con la información proporcionada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y confirmada por TransMilenio, la ruta amplió su esquema de funcionamiento tanto en la jornada diurna como en el horario nocturno para optimizar la conexión de varios barrios con el Portal Sur - JFK Coop. Financiera.

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Uno de los aspectos más relevantes para los usuarios es el método de pago: el pasaje debe validarse y pagarse directamente al interior del bus en el momento de abordar, lo que agiliza el acceso y mejora el control de la operación. Este detalle es esencial para quienes, por rutina u horario, utilizan de manera frecuente el servicio.

Durante el día, el trayecto 10-4 Bosa Laureles conecta sectores como Los Laureles, Islandia, Villa Suaita, La Amistad y Bosa Centro, todos con acceso directo hacia el Portal Sur - JFK Coop. Financiera. El circuito está compuesto por siete paraderos principales, permitiendo un tránsito eficiente entre puntos emblemáticos de la zona sur de la ciudad.

En la jornada nocturna, denominada 10-4 Bosa Laureles p. m., la cobertura se amplía significativamente: la ruta incorpora sectores como Piamonte, Laureles y Villa Suaita, elevando el número de paraderos señalizados a trece y adaptándose así a las necesidades de los pasajeros que requieren movilizarse en horarios extendidos. Esta disposición facilita el acceso y mejora la seguridad de quienes se desplazan en la noche.

Los horarios de operación varían según el día. Durante lunes a viernes el primer servicio llega al portal a las 4:00 a. m. y la última salida está programada para las 0:30 a. m. Los sábados, el horario diurno se extiende hasta las 10:00 p. m., mientras que en el horario nocturno (‘p. m.’), la ruta reinicia a las 10:00 p. m. y finaliza a las 0:30 a. m. En domingos y festivos, el servicio se ofrece desde las 4:00 a. m. hasta las 11:30 p. m., adaptándose a la demanda de movilidad de estos días.

Se recomienda a los usuarios planificar sus trayectos por medio de los canales digitales oficiales, como el canal de WhatsApp de TransMilenio y la aplicación TransMiApp, que ofrecen información actualizada sobre la operación de las rutas, horarios y novedades que puedan afectar su viaje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y paraderos de la ruta TransMiZonal 10-4 Bosa Laureles?

La ruta opera de lunes a viernes de 4:00 a. m. a 0:30 a. m., los sábados su horario diurno concluye a las 10:00 p. m. y el nocturno inicia a las 10:00 p. m. y finaliza a las 0:30 a. m. Domingos y festivos el servicio es de 4:00 a. m. a 11:30 p. m. En el día, cubre siete paraderos principales en Los Laureles, Islandia, Villa Suaita, La Amistad y Bosa Centro, mientras que en la noche amplía la cobertura a trece paraderos, incluyendo Piamonte, Laureles y Villa Suaita, según información oficial de TransMilenio.

¿Cómo se realiza el pago en el servicio TransMiZonal 10-4 Bosa Laureles?

El pago y la validación del pasaje en la ruta 10-4 Bosa Laureles deben hacerse directamente en el bus al abordar, de acuerdo con lo establecido por TransMilenio y Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Este procedimiento busca agilizar el ingreso y asegurar que cada usuario registre su pasaje de manera adecuada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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