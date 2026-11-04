Por: Noticiero 90 minutos

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La zona rural de Cali vivió una jornada significativa con la tercera edición de la Feria Universitaria Rural, la cual se llevó a cabo en la Institución Educativa Oficial Pance. El evento permitió que numerosos estudiantes de la región tuvieran contacto directo con 35 instituciones de educación superior. Así, jóvenes de las sedes Central y Santo Domingo de la IEO Pance y de la Institución Educativa Oficial Gabriel García Márquez, ubicada en el Distrito de Aguablanca, tuvieron acceso a una oferta académica variada sin la necesidad de desplazarse a las sedes universitarias.

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Durante la feria, los asistentes obtuvieron información actualizada sobre programas técnicos, tecnológicos y universitarios. A esto se sumaron alternativas relacionadas con becas, distintas fórmulas de financiación y detalles sobre los planes de estudio, lo que contribuyó a que los estudiantes visualicen de una manera más clara el camino hacia la educación superior. Según datos compartidos por la Secretaría de Educación Distrital, áreas como la salud, las ciencias sociales y las ingenierías fueron algunas de las más consultadas e interesantes para los jóvenes participantes.

Lina Ruiz, docente de la media técnica en la Institución Educativa Pance, valoró la importancia de acercar estas oportunidades a los corregimientos y destacó el impacto positivo que estos espacios pueden tener en el proyecto de vida de los estudiantes rurales. Al respecto, una estudiante expresó que la feria le permitió descubrir programas y alternativas formativas que antes desconocía, reforzando así su motivación para continuar su formación académica al concluir el bachillerato.

Esta iniciativa tiene como objetivo descentralizar la orientación socio-ocupacional y acercar los recursos de información y las oportunidades de formación profesional a las zonas rurales de Cali. De acuerdo con la Secretaría de Educación Distrital, el evento también integró a estudiantes de sectores urbanos y rurales, promoviendo espacios de convivencia e intercambio académico.

La organización de la Feria Universitaria Rural contó con el apoyo del Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) y se enmarca dentro de los esfuerzos por fortalecer las trayectorias educativas y facilitar el paso del colegio a la educación superior. Al sumar este tipo de estrategias, la ciudad busca ampliar el acceso a la educación y acompañar a los jóvenes en la crucial elección de su futuro profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios ofrece la Feria Universitaria Rural para estudiantes de zonas rurales de Cali?

La Feria Universitaria Rural facilita a los estudiantes rurales la posibilidad de conocer ofertas académicas de 35 instituciones superiores sin tener que trasladarse lejos de su territorio. Además, les brinda información detallada sobre becas, financiación y opciones de estudio, ampliando así sus oportunidades para acceder a la educación superior, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Distrital.

¿Cómo ayuda la articulación entre la Secretaría de Educación Distrital y el Icetex a los jóvenes caleños?

La colaboración entre la Secretaría de Educación Distrital y el Icetex permite que los jóvenes reciban orientación especializada, apoyo en la gestión de créditos y becas, y acompañamiento en la elección de programas educativos, fortaleciendo así sus trayectorias académicas y facilitando su transición del colegio a la educación superior.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.