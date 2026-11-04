Escrito por:  Redacción Nación
Nov 4, 2026 - 12:23 pm

Un grave atentado terrorista se presentó en la mañana de este miércoles, 4 de noviembre, en el departamento del Cauca, pues una volqueta bomba explotó y causó muchos daños en el municipio de Patía.

Según las primeras informaciones, el hecho se presentó más específicamente en el sector conocido como El Estrecho, afectando viviendas, locales comerciales, una camioneta y un bus, entre más elementos. Además, la explosión dejó una persona fallecida y más de seis heridos, por lo que las autoridades ya hacen presencia en la zona para comenzar con la investigación.

Debido a esta lamentable situación, la Vía Panamericana se encuentra cerrada. Estos son los videos de la situación:

Esta situación se presenta en medio de un hostigamiento que están llevando los grupos al margen de la ley debido a las ofensivas militares ordenadas por el Gobierno Nacional. Sin embargo, aún ningún grupo en específico se ha atribuido este atentado terrorista.

Por lo pronto, las autoridades avanzan en la investigación para determinar quién fue el responsable, cómo ocurrieron los hechos y qué implicaciones tiene esto dentro de la comunidad, que es la más afectada.

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