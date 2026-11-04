Un grave atentado terrorista se presentó en la mañana de este miércoles, 4 de noviembre, en el departamento del Cauca, pues una volqueta bomba explotó y causó muchos daños en el municipio de Patía.

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Según las primeras informaciones, el hecho se presentó más específicamente en el sector conocido como El Estrecho, afectando viviendas, locales comerciales, una camioneta y un bus, entre más elementos. Además, la explosión dejó una persona fallecida y más de seis heridos, por lo que las autoridades ya hacen presencia en la zona para comenzar con la investigación.

Debido a esta lamentable situación, la Vía Panamericana se encuentra cerrada. Estos son los videos de la situación:

⭕️ Una persona murió y seis más resultaron heridas por la explosión de una volqueta cargada con explosivos en El Estrecho, municipio de Patía, Cauca. https://t.co/k44N6Oy0Gt 📍El ataque iba dirigido contra la subestación de Policía, sobre la vía Panamericana, y causó daños en viviendas y locales comerciales. — La FM (@lafm) November 4, 2026

#Atención | Grave atentado con volqueta bomba en El Estrecho, Patía (Cauca) deja al menos tres personas heridas y graves daños materiales. El vehículo cargado con explosivos, que había sido hurtado en Timbío, fue detonado sobre la vía Panamericana cerca de la subestación de Policía tras ser detectado por las autoridades. — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) November 4, 2026

Esta situación se presenta en medio de un hostigamiento que están llevando los grupos al margen de la ley debido a las ofensivas militares ordenadas por el Gobierno Nacional. Sin embargo, aún ningún grupo en específico se ha atribuido este atentado terrorista.

Por lo pronto, las autoridades avanzan en la investigación para determinar quién fue el responsable, cómo ocurrieron los hechos y qué implicaciones tiene esto dentro de la comunidad, que es la más afectada.

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