Por: Caracol TV

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“Los cobardes atentados narcoterroristas perpetrados en Planadas, Tolima; Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca, contra la población civil y nuestra Fuerza Pública, NO QUEDARÁN IMPUNES”. Con este mensaje, Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la cadena de ataques con explosivos y hostigamientos armados registrados durante el fin de semana en diferentes regiones del país.

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A través de su cuenta en redes sociales, De la Espriella rechazó los hechos violentos y se refirió a las víctimas que dejaron los atentados, entre ellas una bebé de apenas dos meses, quien falleció durante el ataque ocurrido en Planadas, Tolima.

En su pronunciamiento también mencionó el atentado con motobomba registrado en Balboa, Cauca, donde una motocicleta cargada con explosivos fue activada cerca del hospital local durante la noche del domingo 1 de noviembre. La detonación no dejó personas heridas, pero ocasionó daños en viviendas aledañas.

También hizo referencia al atentado ocurrido en Algeciras, Huila, donde murió el patrullero de la Policía Julián Esmith Castaño López y resultaron heridos uniformados y civiles.

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“Desde el primer momento, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron sus capacidades para restablecer el orden público, proteger y acompañar a las comunidades afectadas y asegurar las zonas atacadas”, afirmó.

Asimismo, aseguró que ordenó fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, intensificar las operaciones y activar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control de los territorios afectados.

¡AL NARCOTERRORISMO LO VAMOS A ENFRENTAR CON TODO EL PODER DEL ESTADO! Los cobardes atentados narcoterroristas perpetrados en Planadas, Tolima; Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca, contra la población civil y nuestra Fuerza Pública, NO QUEDARÁN IMPUNES. En Planadas, Tolima, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de nacida. En Algeciras, Huila, fue asesinado nuestro patrullero Julián Esmith Castaño López y resultaron heridos policías y civiles. En el Cauca, los ataques con explosivos y los hostigamientos armados volvieron a amenazar la vida y la tranquilidad de comunidades enteras. ¡ESTOS CRÍMENES NO QUEDARÁN IMPUNES! Desde el primer momento, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron sus capacidades para restablecer el orden público, proteger y acompañar a las comunidades afectadas y asegurar las zonas atacadas. Se adelantan las labores de control territorial y aseguramiento de los lugares impactados para facilitar las diligencias judiciales. HE ORDENADO FORTALECER LA PRESENCIA DE NUESTRA FUERZA PÚBLICA, INTENSIFICAR LAS OPERACIONES Y ACTIVAR MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA PREVENIR NUEVOS ATAQUES Y RECUPERAR EL CONTROL DE LOS TERRITORIOS. ¡NO VAMOS A RETROCEDER NI UN MILÍMETRO! Volcaremos toda la capacidad del Estado para acabar con estas estructuras criminales ¡SEGUIREMOS CON LOS BOMBARDEOS CONTRA OBJETIVOS MILITARES LEGÍTIMOS, INTENSIFICAREMOS LAS OPERACIONES ESPECIALES Y AVANZAREMOS EN LA REACTIVACIÓN DE LAS FUMIGACIONES CONFORME A LA LEY! A los narcoterroristas que continúan asesinando inocentes, atacando a nuestros soldados y policías y sembrando el terror en las regiones, les advierto: ¡LOS VAMOS A PERSEGUIR, LOS VAMOS A COMBATIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y LOS VAMOS A DAR DE BAJA! No habrá descanso en la persecución de los responsables de estos crímenes. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus economías ilícitas y recuperar cada territorio sometido a su violencia. A las familias de las víctimas les expreso mi solidaridad, mis oraciones y y mi compromiso absoluto de que estos crímenes serán perseguidos con todo el rigor de la ley. Durante demasiados años, el narcoterrorismo se fortaleció mientras los colombianos sufrían las consecuencias de la violencia. ¡ESO SE ACABÓ! ¡ESTE GOBIERNO LLEGÓ A ENFRENTARLOS, A DERROTAR SUS ESTRUCTURAS Y A DEVOLVERLES LA SEGURIDAD A LOS COLOMBIANOS! ¡NO VAMOS A DESCANSAR! Trabajamos día y noche por la seguridad de nuestra gente. ¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO! ¡BIENVENIDOS A LA PATRIA MILAGRO! ¡FIRME POR LA PATRIA! ¡VIVA CRISTO REY! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026

Anunció nuevas medidas contra estructuras criminales

En su mensaje, De la Espriella también se refirió a las acciones que, según indicó, se adelantarán contra las estructuras criminales señaladas de estos hechos.

“Volcaremos toda la capacidad del Estado para acabar con estas estructuras criminales”, manifestó. Además, anunció que continuarán los bombardeos contra objetivos militares legítimos, se intensificarán las operaciones especiales y se avanzará en la reactivación de las fumigaciones conforme a la ley.

El pronunciamiento concluyó con un mensaje dirigido a las familias de las víctimas, a quienes expresó su solidaridad y aseguró que los responsables serán perseguidos con el rigor de la ley.

“No habrá descanso en la persecución de los responsables de estos crímenes. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus economías ilícitas y recuperar cada territorio sometido a su violencia”, sostuvo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.