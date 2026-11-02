La posibilidad de que Colombia tenga un nuevo día festivo está en el centro de la discusión por un proyecto de ley que busca establecer el Día Nacional de la Biblia. La iniciativa, presentada por la senadora Sara Castellanos, fue analizada en el programa Rounds FM, de La FM, en un debate con el abogado constitucionalista y profesor de derecho Mauricio Albarracín.

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Uno de los puntos que más interés despierta es si la propuesta implicaría sumar una jornada de descanso al calendario colombiano. Castellanos aclaró que el proyecto no busca crear un nuevo festivo ni establecer obligaciones presupuestales, sino reconocer la influencia histórica, artística, literaria y lingüística de la Biblia. Por ahora, por tanto, la iniciativa no contempla un día libre para los trabajadores.

La congresista defendió que la conmemoración tendría un carácter cultural y voluntario. Según explicó, el articulado establece que ninguna persona estaría obligada a participar en actividades religiosas. También destacó el papel que ha tenido la Biblia en la evolución del idioma español, la literatura y distintos momentos de la historia de Colombia.

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¿Cuándo sería el Día de la Biblia?

La fecha propuesta para el reconocimiento es el 31 de octubre, elección que Castellanos relacionó con la historia de la traducción de la Biblia y la Reforma protestante. La senadora sostuvo que destacar el aporte de este libro no significa establecer una religión oficial ni desconocer la diversidad de creencias que existe en el país.

Sin embargo, Albarracín planteó reparos sobre las implicaciones constitucionales de la iniciativa. El abogado considera que establecer una fecha oficial para promover la Biblia podría representar un privilegio para el cristianismo frente a otras tradiciones religiosas y sus textos sagrados, como el Corán o el Libro de Mormón. También cuestionó que el proyecto contemple honrarla por su significado religioso y abra la posibilidad de actividades de promoción con participación estatal.

El constitucionalista recordó que, según su interpretación de la jurisprudencia, el Estado puede reconocer expresiones culturales vinculadas con una religión siempre que exista un componente secular verificable y suficiente. A su juicio, la propuesta no cumpliría ese criterio, pues considera que su contenido mantiene una relación directa con la promoción de una creencia. Además, advirtió que una iniciativa de este tipo podría dejar en segundo plano a comunidades indígenas, afrocolombianas y otras minorías religiosas y culturales.

Castellanos rechazó que el proyecto desconozca la libertad religiosa y citó la Ley 133 de 1994, relacionada con la libertad de cultos. La senadora insistió en que la propuesta no busca imponer prácticas, reemplazar otras celebraciones ni prohibir manifestaciones culturales como Halloween. El intercambio dejó dos posiciones sobre los límites del reconocimiento cultural de una tradición religiosa en un Estado laico.

La discusión ahora deberá continuar en el Congreso, donde se analizarán el alcance de la iniciativa y sus posibles efectos jurídicos. Mientras ese trámite avanza, no hay un nuevo festivo aprobado en Colombia por cuenta del Día Nacional de la Biblia y la propuesta, según lo explicado por su autora, tampoco busca establecer una jornada adicional de descanso.

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