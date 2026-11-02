Por: Caracol TV

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Dos ciudadanos colombianos que llegaron recientemente de la República Democrática del Congo fueron diagnosticados con malaria por Plasmodium falciparum, una de las formas más peligrosas de esta enfermedad, de acuerdo con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS). Ambos presentaron síntomas febriles tan pronto arribaron al Valle del Cauca, lo que llevó a que las autoridades sanitarias activaran protocolos de vigilancia epidemiológica y descartaran la presencia de otras enfermedades graves de interés en salud pública, como el ébola. Según información recogida por Noticias Caracol, el primer caso corresponde a un hombre de 33 años que falleció el sábado 31 de octubre en Palmira, mientras que el segundo, de 50 años de edad, permanece aislado y bajo atención médica en Cali.

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La respuesta rápida de las entidades de salud permitió identificar los casos y confirmar el diagnóstico de malaria causada por Plasmodium falciparum. Esta variedad del parásito es reconocida, según la Clínica Universidad de Navarra, como la más grave del paludismo debido a que se reproduce de manera masiva y afecta glóbulos rojos de múltiples edades. El ciclo infeccioso puede provocar daños en órganos vitales como el cerebro, los riñones y la placenta, al dificultar el flujo de sangre y generar complicaciones que pueden ser mortales. A diferencia de otras especies como Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum no produce formas latentes en el hígado y, por tanto, no está relacionado con recaídas tardías, pero sí con una infección inicial sumamente agresiva.

Las autoridades han intensificado investigaciones de campo en Cali y Palmira. El Ministerio de Salud y el INS indagan los desplazamientos y antecedentes de exposición de los afectados y buscan identificar a otras personas que hayan tenido contacto con ellos. Durante estas acciones iniciales se detectaron dos personas adicionales que refirieron haber tenido malaria y estar en tratamiento. Las entidades de salud instaron a quienes hayan viajado a la República Democrática del Congo o planeen regresar a Colombia a informar sobre su desplazamiento, especialmente si presentan síntomas clínicos relacionados con malaria.

Esta respuesta coordinada busca frenar la propagación de la malaria y proteger a la comunidad, así como identificar oportunamente cualquier riesgo de importación de enfermedades transmisibles de alta amenaza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué síntomas presenta la malaria por Plasmodium falciparum y por qué es considerada tan grave?

La malaria causada por Plasmodium falciparum se caracteriza por fiebre alta y síntomas que pueden agravarse rápidamente. Este parásito invade glóbulos rojos de varias edades, alcanza altos niveles de infección y puede dificultar el flujo sanguíneo, lo que conduce a complicaciones en órganos como el cerebro, los riñones o la placenta. Por su capacidad para causar infecciones severas en poco tiempo, es considerada una de las formas más peligrosas de malaria.

¿Qué medidas están tomando las autoridades sanitarias de Colombia ante casos de malaria importada?

De acuerdo con Noticias Caracol, el Ministerio de Salud y el INS han fortalecido la vigilancia epidemiológica, activando protocolos para descartar otras enfermedades y realizando investigaciones de campo en las zonas en las que se detectaron los casos. También solicitan a viajes recientes desde la República Democrática del Congo que reporten síntomas o antecedentes de exposición, e identifican y monitorean a personas en tratamiento por malaria.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.