Por: Portal Bogotá

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Bogotá y la región enfrentan retos importantes ante la amenaza del Fenómeno de El Niño, especialmente por el aumento de temperaturas y la reducción de lluvias que pueden desencadenar emergencias ambientales. De acuerdo con la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se hace un llamado urgente para fortalecer acciones que permitan prevenir incendios forestales, controlar la contaminación del aire y proteger las fuentes hídricas, en particular en las zonas bajo su jurisdicción.

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El informe destaca que los incendios forestales, en su mayoría, tienen origen en comportamientos humanos que pueden evitarse. Prácticas como la quema de basura, la disposición incorrecta de residuos secos y el uso irresponsable de materiales inflamables en áreas naturales son factores recurrentes que incrementan el riesgo. Según el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 95 % de los incendios forestales en Colombia son generados por actividades humanas, una cifra preocupante que se intensifica durante la presencia del Fenómeno de El Niño, cuando las condiciones ambientales hacen aún más vulnerable la vegetación.

La CAR insiste en que pequeñas acciones cotidianas, como evitar abandonar colillas de cigarrillo, vidrios o brasas en parques y reservas, marcan la diferencia y pueden prevenir situaciones críticas. Tal como lo expresó la subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la entidad, Nidia Riaño, separar correctamente los residuos, no realizar quemas y cuidar el agua son pasos fundamentales para resguardar tanto los ecosistemas como a las comunidades, resaltando que la protección ambiental depende de la corresponsabilidad ciudadana.

La quema de residuos, además de incrementar el riesgo de incendios, tiene efectos nocivos en la salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la contaminación atmosférica es responsable de cerca de 7 millones de muertes prematuras cada año a nivel mundial, relacionadas con enfermedades respiratorias y cardíacas vinculadas a sustancias emitidas durante la quema de materiales.

Otra alerta de la CAR es la conservación responsable de las fuentes hídricas ante periodos prolongados de sequía y la disminución considerable de lluvias, incluso hasta en un 60 %, conforme avanza el Fenómeno de El Niño. Esto intensifica la presión sobre ríos, quebradas y acuíferos, afectando el acceso al agua y la estabilidad de los ecosistemas.

Entre las recomendaciones clave de la autoridad ambiental destacan disponer adecuadamente los residuos sólidos, no quemar basura o materiales secos, evitar arrojar elementos inflamables en zonas verdes, reducir y reutilizar productos y, sobre todo, proteger las fuentes de agua cercanas. La CAR ratifica su compromiso de fortalecer acciones preventivas, educativas y de gestión del riesgo para salvaguardar la seguridad hídrica y la salud pública en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales causas de incendios forestales en Bogotá y la región?

De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente y el IDEAM citados por la CAR, el 95 % de los incendios forestales en Colombia se originan en actividades humanas, tales como la quema de basura, la disposición inadecuada de residuos o la manipulación descuidada de materiales inflamables en espacios naturales.

¿Cómo afecta el Fenómeno de El Niño a la disponibilidad de agua en Bogotá y Cundinamarca?

El Fenómeno de El Niño se asocia en la región con periodos prolongados de sequía y una reducción significativa de lluvias, que en algunas áreas pueden disminuir hasta en un 60 %. Esto incrementa la presión sobre fuentes hídricas como ríos, quebradas y acuíferos, afectando la seguridad de este recurso vital para la población y la biodiversidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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