Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella se refirió públicamente al reciente atentado con explosivos ocurrido en Planadas, Tolima, donde, según sus declaraciones recogidas por medios oficiales, cuatro personas perdieron la vida, incluida una bebé de apenas dos meses, y otras 17 resultaron heridas. El mandatario condenó el ataque y aseguró que quienes lo perpetraron serán perseguidos con todos los recursos de la Fuerza Pública. En sus palabras, citadas textualmente, calificó los hechos como "cobardes atentados narcoterroristas" y resaltó que no solo tuvieron lugar en Planadas, Tolima, sino también en Algeciras, Huila, y en los municipios de Balboa, La Sierra y Totoró, en el Cauca, dirigidos tanto contra la población civil como contra miembros de la Fuerza Pública.

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La reacción de De la Espriella incluyó la manifestación de solidaridad hacia las familias afectadas en Planadas, reiterando que los responsables de estos hechos violentos serán objeto de una investigación rigurosa. Según el propio presidente, bajo su dirección el Ejército y la Policía han desplegado sus capacidades desde el primer momento para proteger a las comunidades, recuperar el control de los territorios y facilitar las investigaciones judiciales relacionadas con estos hechos.

El presidente también anunció la adopción de nuevas medidas de seguridad. Entre ellas, la orden expresa de reforzar la presencia de la Fuerza Pública, la intensificación de operaciones de seguridad y la activación de acciones especiales con el objetivo de evitar futuros ataques y retomar el control territorial. De la Espriella enfatizó que su gobierno utilizará todas las herramientas militares y judiciales disponibles para desmantelar estructuras consideradas criminales.

Además, De la Espriella adelantó que como parte de la ofensiva nacional contra las organizaciones narcoterroristas, se mantendrán los bombardeos contra lo que calificó como "objetivos militares legítimos", aumentarán las operaciones especiales y reactivarán las fumigaciones conforme lo permita la ley. Dirigió una advertencia a los responsables, subrayando el uso de la fuerza legítima del Estado y asegurando que los perseguirán hasta lograr su captura o neutralización.

Para concluir, el mandatario aseguró que no se detendrán los esfuerzos estatales para desmantelar estos grupos, golpear sus fuentes de financiación y recuperar territorios bajo su control. El presidente cerró sus declaraciones comprometiéndose con las familias de las víctimas, prometiendo perseguir a los responsables con todo el rigor de la ley y reiterando que el gobierno no descansará en la defensa de la seguridad de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomó el presidente Abelardo de la Espriella tras el atentado en Planadas, Tolima?

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la zona, intensificar las operaciones de seguridad y activar medidas especiales con el objetivo de prevenir nuevos atentados y recuperar el control territorial. Además, dio instrucciones para mantener los bombardeos sobre objetivos militares legítimos, aumentar las operaciones especiales y reactivar las fumigaciones, en cumplimiento de la ley.

¿A quién responsabiliza el gobierno de los ataques recientes en Planadas y otras regiones?

El gobierno, bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella, atribuyó los atentados a organizaciones narcoterroristas y estructuras criminales que actúan en distintas regiones del país, incluyendo Tolima, Huila y Cauca. El mandatario aseguró que estos grupos serán perseguidos y combatidos sin descanso, utilizando todas las capacidades del Estado en los ámbitos militar y judicial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.