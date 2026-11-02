Un atentado ocurrido durante la noche del domingo primero de noviembre sacudió al municipio de Planadas, en el sur del Tolima, y dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses. El ataque se registró en inmediaciones del barrio Aeropuerto, cerca de una base militar, y también provocó varios heridos y daños en viviendas y establecimientos comerciales.

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#COBARDE 🤬🤬🤬 Momento en el que cáms/seguridad en Planadas, Tolima, registraron el momento en que artefactos explosivos lanzados desde drones y una volqueta impactaron el hospital local y varias viviendas. El sangriento ataque terrorista dejó un saldo de 4 muertos y 17 heridos. https://t.co/Ma4O0Og8Rv pic.twitter.com/x6FryXWykW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2026

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De acuerdo con los reportes preliminares del Ministerio de Salud y Protección Social, las explosiones ocasionaron afectaciones en la atención de los servicios de salud del municipio. La emergencia obligó a activar medidas especiales para atender a las víctimas y garantizar la asistencia médica de quienes resultaron lesionados.

(Vea también: Desgarrador video de mamá que perdió a su bebé de 2 meses en atentado en Tolima; hay 4 muertos)

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó el balance inicial de víctimas y rechazó lo ocurrido. “Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida”, expresó la mandataria, quien también manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

La magnitud de las detonaciones quedó registrada en videos que circularon en redes sociales. Las grabaciones muestran fachadas destruidas, escombros en las calles e incendios en algunos establecimientos. En uno de los registros se escucha a una mujer preguntar por su bebé entre los restos de las edificaciones, una escena que refleja la angustia que se vivió durante la emergencia.

Las primeras versiones indican que una volqueta cargada con explosivos habría sido detonada cerca de la base militar y que también se habrían utilizado drones con artefactos explosivos. Sin embargo, las circunstancias exactas del ataque y sus responsables todavía deben ser establecidos por las autoridades. Como respuesta a la emergencia, la Alcaldía decretó toque de queda, ordenó evacuar el Centro de Especialidades Médicas y Atención Integral (CEATI) y habilitó el colegio Domingo Savio para recibir a los heridos.

🇨🇴 | Ataque con bomba cerca de base militar colombiana mata a cuatro personas, incluido un bebé. Un camión cargado de explosivos detonó cerca de una base militar en Planadas, Colombia, matando a cuatro personas, incluida una niña de dos meses. La explosión en el sur de Tolima… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 2, 2026

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