Por: Caracol TV

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Una motocicleta cargada con explosivos fue activada en la noche del domingo 1 de noviembre en el casco urbano de Balboa, Cauca, a pocos metros del hospital local. El atentado no dejó personas lesionadas, pero ocasionó daños en viviendas aledañas y llevó al Ejército a reforzar las labores de seguridad en la zona.

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De acuerdo con información informada por Blu Radio, la explosión se registró alrededor de las 10:30 p.m. y, al parecer, el ataque estaba dirigido contra integrantes de la Fuerza Pública que se encontraban en el centro asistencial. Por fortuna, en estos hechos hasta el momento no se registran personas afectadas.

La Tercera División del Ejército Nacional denunció lo ocurrido y rechazó el uso de explosivos en zonas donde se encuentra la población civil. A través de un pronunciamiento, señaló que este tipo de acciones representa una amenaza para los habitantes y para instalaciones hospitalarias, consideradas bienes especialmente protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

(Vea también: Detalles del atentado contra peaje en Cauca: es el segundo en la zona en apenas 15 días)

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#DenunciaEJC | Rechazamos contundentemente el atentado terrorista perpetrado durante la noche del 1 de noviembre en el casco urbano de Balboa, #Cauca, una acción criminal que atenta contra la vida, la integridad y la tranquilidad de los habitantes de esta región. El uso… pic.twitter.com/rU75La9eFZ — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) November 2, 2026

¿Quiénes estarían detrás del atentado?

En su pronunciamiento, la Tercera División indicó que, de acuerdo con información preliminar, el atentado habría sido perpetrado por integrantes de la estructura residual Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordisco.

Ante lo ocurrido, tropas de la Brigada 29 mantienen su despliegue en el área y adelantan labores de verificación y control para descartar la presencia de otros artefactos explosivos y reforzar la seguridad de los habitantes.

El Ejército también hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier movimiento sospechoso, así como la presencia de personas, vehículos u objetos que puedan representar una amenaza. Para ello, dispuso la línea gratuita 107.

Otros ataques con explosivos registrados en el Colombia

La explosión en Balboa se produjo en medio de una escalada de hechos violentos en el departamento. Horas antes, en el municipio de Totoró, las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, atacaron la estación de Policía en el centro de la población.

Además, el sábado 31 de octubre fue activada otra motocicleta bomba en el peaje del sector de La Depresión, en el municipio de La Sierra. Ese mismo punto había sido escenario de otro atentado tres semanas antes.

(Lea también: Aparece video del hombre que había puesto explosivos cerca de puente fronterizo en Cúcuta; iba disfrazado)

Los ataques con explosivos también se registraron en otras regiones del país durante el fin de semana. En la noche del domingo 1 de noviembre, un atentado en Planadas, Tolima, dejó un balance preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses, y 17 heridas.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido perpetrado mediante una volqueta cargada con explosivos y drones que transportaban artefactos. La explosión afectó viviendas y la infraestructura del Hospital Centro de Planadas. Las autoridades continúan con las labores de verificación y atención a las personas afectadas por estos hechos.

Además, en la noche del sábado 31 de octubre se presentó un ataque con motobomba en el municipio de Algeciras, Huila, en el que falleció un patrullero de la Policía y causó heridas a varios uniformados y civiles que se encontraban en el sector.

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